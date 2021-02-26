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Meizu 18 Serisi, Yeni OneMind Özelliğiyle Gelecek!

Meizu 18 serisine dair iki yeni poster paylaşıldı. Telefon serisinin yapay zeka özelliğiyle geleceği onaylandı!

Ayşen Sıla

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Bugün erken saatlerde, Meizu 18 serisi tekrar gündeme geldi. Yeni bir poster yayınlayan şirket Meizu 18 Pro’nun, Snapdragon 888 işlemciye sahip olacağını doğruladı. Ayrıca yeni OneMind özelliğini de sergiledi.

Şirketin paylaştığı iki posterden ilki Meizu 18 Pro’nun Snapdragon 888 işlemciye sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda telefonun, UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 belleği bulundurması bekleniyor. Bu arada standart modelin Snapdragon 870 işlemciyle geleceği söyleniyor.

İkinci posterde ise OneMind 8xx adlı bir özellikten bahsediliyor. OneMind, hizmetlerin yapay zekayı tam olarak kullanmasını sağlayan platform düzeyinde bir yapay zeka özelliği sunuyor.

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Özellik, temelde üç amaca hizmet ediyor. Bu aynı zamanda kullanıcıların günlük  alışkanlıklarını da kaydediyor. Ne yazık ki, her iki cihazla ilgili diğer ayrıntılar şu anda bilinmiyor.

Ekrandan bahsedersek, temel model 6,2 inç ekran ve ön tarafta bir selfie kamera bulunduruyor. Pro modeli ise ön tarafında 6.2 inçlik bir panele sahip ve ayrıca 2K çözünürlük sunuyor.

Meizu 18 serisi ile ilgili diğer detaylar şu anda hala bilinmiyor. Bununla birlikte telefonun Snapdragon 870 işlemci, 8GB RAM ve 256GB’a kadar dahili depolama bulundurduğu söyleniyor.

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Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, her iki akıllı telefonun da Full HD + ekran çözünürlüğü ve yüksek 120Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacağına işaret ediyor

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KaynakSeogoog

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