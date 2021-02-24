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Meizu 18 Serisinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

Meizu 18 serisinin resmi posteri yayınlandı ve ekran tasarımı gün yüzüne çıktı. İşte bilinen tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Meizu 18

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, şirketin yeni nesil Meizu 18 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 3 Mart‘ta piyasaya süreceğini doğruladı. Lansmana az bir zaman kala telefonun kavisli bir ekranla geleceği de belirtildi.

Şirketin yayınladığı resmi posterler cihazın tasarımını gün yüzüne çıkarıyor. Şirket, görüntüleri paylaşmanın yanı sıra Meizu 18‘in orta, 18 Pro‘nun ise yüksek kaliteli bir cihaz olduğunu ekledi.

Görüntü, telefon serisinin ön kamerasına da dikkat çekiyor. Telefonlarda ön kamera için bir yumruk delikli kesim ile kavisli bir ekran tasarımı bulunuyor. Telefonlar ayrıca ekran altı parmak izi sensörüyle birlikte geliyor.

Meizu 18

Yakın tarihli bir sızıntı, her iki akıllı telefonun da Full HD + ekran çözünürlüğü ve yüksek 120Hz yenileme hızına sahip Samsung E4 AMOLED ekranla geleceğini ortaya çıkardı.

Meizu 18’in 8GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklendiği söyleniyor. Telefonun 64MP + 12MP + 5MP sensörlerden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor.

Meizu 18 Pro ise Qualcomm Snapdragon 888 amiral gemisi işlemciyle desteklenecek. 48MP + 48MP + 8MP + ToF lensinden oluşan dörtlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Telefonun ön kamerası ise 20 MP olarak belirtildi.

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KaynakSeogoog

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