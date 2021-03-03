Meizu 18 ve Meizu 18 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Meizu, Meizu 18 serisi amiral gemisi telefonlarını duyurmak için bir lansman etkinliği düzenledi. Meizu 18 ve Meizu 18 Pro, 120Hz yenileme hızı ekran, Snapdragon 888 işlemci, büyük boyutlu piller ve hızlı şarj becerisi gibi birinci sınıf özelliklerle dolu.

Buna ek olarak şirket, Meizu 18 serisinden itibaren işletim sisteminde yerleşik reklam olmayacağını, sıfır push mesajlarının olmayacağını ve önceden yüklenmiş üçüncü taraf uygulamalarının olmayacağını da doğruladı.

Meizu 18

Meizu 18 dört kavisli mikro yay kenarları olan bir 6.2 inç S AMOLED E4 ekran ile donatılmış. 20: 9 en boy oranı ekranı, 1440 x 3200 piksel QHD + çözünürlüğü, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 563 ppi piksel yoğunluğu, 1300 nit maksimum parlaklık ve HDR10 + desteği sunuyor.

Delikli ekran, cihazın kilidini ıslak ellerle ve su altında açmayı mümkün kılan ultrasonik bir ekran içi parmak izi sensörüyle entegre edilmiş. Yakışıklı 152.4 x 69.2 x 8.18 mm ölçülerinde ve 162 gram ağırlığında.

Meizu 18 Pro

Öte yandan, Meizu 18 Pro, S-AMOLED E4 delikli ekranın dörtlü kavisli kenarlı daha büyük bir 6.7 inç panel bulunduruyor. Delikli ekran aynı QHD + çözünürlüğünü, 120 Hz yenileme oranını, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranını, 526 ppi piksel yoğunluğunu, HDR10 + desteğini ve aynı en yüksek parlaklığı sunuyor. Ayrıca ultrasonik bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip. Meizu 18 Pro, 162,5 x 73 x 8,1 mm boyutunda ve 189 gram ağırlığında.

Meizu 18 ve 18 Pro, Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyor. Telefonlar 12 GB’a kadar LPPDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ile geliyor. Meizu 18, 4.000mAh bataryaya sahipken, Pro modeli 4.500mAh batarya bulunduruyor. Telefonun standart modeli 36W Super mCharge hızlı şarjı desteklerken, Pro model 40W şarj ile donatılmış. 40W Süper Kablosuz mCharge teknolojisi ve 10W ters wieless şarjını da destekliyor.

Meizu 18’in arkasında f/1.6 diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX682 64 megapiksel ana kamera, 7P lens ve OIS desteği içeren üçlü bir kamera sistemi var. 16 megapiksel ultra geniş/makro lens ve 8 megapiksel telefoto sensör ve bir LED flaş ünitesi ile birleştirilmiş.

Diğer tarafta Meizu 18 Pro’nun arka kamerası f/1.9 diyafram, 7P lens, OIS, EIS ve çift piksel otofokuslu bir Samsung GN1 50 megapiksel ana lens, 130 derece FOV ile 32 megapiksel Sony IMX616 ultra geniş lens, 8 megapiksel telefoto kamera ve bir 3D ToF sensörü sunuyor.

Her iki telefon da, kullanıcıların aşırı karanlık ortamlarda daha parlak çekimler yapmasını sağlayan bir özellik olan Dark Vision için destek taşıyor. Pro modeli, loş ışık koşullarında daha iyi odaklanma vaat ediyor. Her iki akıllı telefon da Süper Gece Görünümü, AI dinamik izleme ve portre bulanıklığı gibi fotoğrafçılık özellikleri sunuyor. Pro modeli, 8K videolar çekebiliyor.

Meizu 18 ve 18 Pro, Flyme 9 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve OneMind 5.0 sistem optimizasyonu ile birlikte geliyor. Bu telefonlar ayrıca çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 6 6E, Bluetooth 5.2, çift frekanslı GPS, NFC, büyük boyutlu doğrusal motora sahip mEngine 4.0 dokunmatik motor ve USB-C bağlantı noktası gibi diğer özelliklerle donatılmış. Meizu 18 Pro toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip.

Beyaz, Mavi ve Mor renk seçeneklerine sahip olan Meizu 18, RAM seçeneğine bağlı olarak 680 ile 770 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip. Meizu 18 Pro ise, Beyaz, Mavi ve Gri renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun fiyatı ise seçeneğe bağlı olarak 773 ile 928 dolar civarında.