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Meizu 18’in Ekran Detayları Belli Oldu!

Meizu'nin akıllı telefon pazarına sunacağı yeni üst düzey özelliklere sahip Meizu 18 akıllı telefonunun ekran özellikleri belli oldu.

Yunus Emre Çakır

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Meizu 18

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Meizu, eski başarısını yakalamak için pazara yeni modellerini sunmaya hazırlanıyor. Şirketin şu sıralar üzerinde çalıştığı Meizu 18 serisi cihazları hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

3 Mart tarihinde resmi olarak tanıtılması beklenen yeni serinin, ekran özellikleri hakkında yeni bilgiler sızdırıldı. Weibo‘da yer alan bilgiler de Meizu 18‘in 6.2 inç kavisli, ortasında delikli çentiği olan bir ekran ile geleceği yer alıyor.

  • meizu-18
  • meizu-18

Meizu 18 Pro‘nun ise QHD + çözünürlüğünde 2.5D kavisli bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte Meizu 18‘in Snapdragon 870, Pro‘nun ise Snapdragon 888 yonga setiyle geleceği söyleniyor. Bazı kaynaklarda şirketin bu iki modelinde de arttırılmış batarya kapasitesi sunacağı bildiriliyor.

Ayrıca RAM olarak ise her gibi modelin 6 veya 8 GB kapasite ile geleceği tahmin ediliyor. Şuan için bu yeni seri hakkında bilgiler bunlar oldu ancak ilerleyen günlerde şirketin daha fazla detayı paylaşması bekleniyor.

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