Ana Sayfa Akıllı Telefon Meizu 18'in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Meizu 18’in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Meizu 18'in teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte Meizu'nun yeni amiral gemisine dair detaylar sızdırıldı...

Ayşen Sıla

-

0
meizu dıs

Meizu geçtiğimiz günlerde amiral gemilerine sadık kalacağını ima etti. 2021 amiral gemisinin Meizu olması bekleniyor. Şimdi, amiral gemisinin iddia edilen özelliklerini gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı.

Bir Weibo kullanıcısı tarafından gönderilen ekran görüntüsü, Meizu akıllı telefonundaki ayarları gösteriyor. Aşağıda görebileceğiniz gibi model numarası M181Q olarak belirtiliyor. Benzer model numarasına sahip iki cihaz 3C sertifikasında da biraz daha önce görülmüştü.

Ayrıca, ekran görüntüsünde listelenen özellikler oldukça ilgi çekici görünüyor. Cihaz, Snapdragon 870 yonga seti ve Android 11 tabanlı Flyme OS 8.3.0.0A tarafından destekleniyor.

meizu dıs

Meizu 18, modellerinden biri olarak 8GB RAM, 256GB depolama alanına sahip olabilir. Listelenen diğer özellikler arasında 64MP ana lensli üçlü kamera kurulumu ve diğer iki 12MP + 5MP sensör bulunuyor.

Meizu 18 serisinin muhtemelen Meizu 18 ve Meizu 18 Pro adlı iki telefonu bulunacak. İkilinin, sırasıyla 120Hz yenileme hızına ve 3.910mAh ve 4.410mAh pillere sahip düz delikli Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakWeibo

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Huawei Mate X2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei Mate X2 sonunda görücüte çıktı. Katlanabilir akıllı telefon, kardeşlerinden farklı olan yeni bir tasarıma benimsiyor. Aynı zamanda Huawei'nin en güçlü mobil işlemcisine, iki...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei Freebuds 4i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei bugün, FreeBuds 4i'yi sessiz sedasız piyasaya sürdü. Ürün şu anda Huawei'nin resmi web sitesinde listeleniyor ve şirketin çevrimiçi mağazası Vmall'da ön sipariş alıyor....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung’un Neo QLED TV’si ‘Tüm Zamanların En İyi TV’si’ Seçildi

Samsung, CES 2021'de ilk mini-LED tabanlı akıllı TV'si olan Neo QLED TV'yi piyasaya sürdüğünde sektöre fırtına estirdi. TV'nin Mart 2021'den itibaren tüm dünyada satışa...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K40 Serisinin Diğer Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin yan markası olan Redmi, 25 Şubat'ta Redmi K40 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Telefon serisi hakkında bazı bilgiler henüz bilinmiyor fakat şirket, telefonla ilgili...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Meizu 18’in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Meizu geçtiğimiz günlerde amiral gemilerine sadık kalacağını ima etti. 2021 amiral gemisinin Meizu olması bekleniyor. Şimdi, amiral gemisinin iddia edilen özelliklerini gösteren bir ekran...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014