Meizu 18’in Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Meizu geçtiğimiz günlerde amiral gemilerine sadık kalacağını ima etti. 2021 amiral gemisinin Meizu olması bekleniyor. Şimdi, amiral gemisinin iddia edilen özelliklerini gösteren bir ekran görüntüsü ortaya çıktı.

Bir Weibo kullanıcısı tarafından gönderilen ekran görüntüsü, Meizu akıllı telefonundaki ayarları gösteriyor. Aşağıda görebileceğiniz gibi model numarası M181Q olarak belirtiliyor. Benzer model numarasına sahip iki cihaz 3C sertifikasında da biraz daha önce görülmüştü.

Ayrıca, ekran görüntüsünde listelenen özellikler oldukça ilgi çekici görünüyor. Cihaz, Snapdragon 870 yonga seti ve Android 11 tabanlı Flyme OS 8.3.0.0A tarafından destekleniyor.

Meizu 18, modellerinden biri olarak 8GB RAM, 256GB depolama alanına sahip olabilir. Listelenen diğer özellikler arasında 64MP ana lensli üçlü kamera kurulumu ve diğer iki 12MP + 5MP sensör bulunuyor.

Meizu 18 serisinin muhtemelen Meizu 18 ve Meizu 18 Pro adlı iki telefonu bulunacak. İkilinin, sırasıyla 120Hz yenileme hızına ve 3.910mAh ve 4.410mAh pillere sahip düz delikli Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.