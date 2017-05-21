Meizu, 23 Mayıs’ta yeni bir M serisi telefon tanıtacak

Meizu‘nun birkaç gün içinde yeni bir telefon tanıtacağı konusunda bir fikrimiz var. Detaylar bu noktada kıt ama biz ana odak noktası olarak uygun fiyatta sahip bir cihaz olacağını tahmin ediyoruz.

Meizu, bu sefer yeni bir strateji benimsiyor. Belki de daha ucuz bir fiyat yapısına izin vermek için. Cihaz yalnızca çevrimiçi kanallarla satışa sunulacak ve mağazalarda bulunmayacak.

Meizu’nun Global Pazarlama Müdürü Ard Boudeling, yaklaşan lansmanla ilgili şunları söylemişti:

“2015’e kadar 275 dolardan aşağıda bir fiyatta daha önce hiçbir telefon tanıtmamıştık. Bu fiyatın altında bir telefon hazırlamak basit bir kullanıcı deneyimi sunmaz, bu nedenle daha yüksek fiyatlı segmentlere odaklandık ancak zaman içinde çok hızlı bir şekilde akıllı telefon pazarında gelişme kaydedildi ve böylece kaliteli bileşenlerin uygun fiyatlılığı sağlandı. Bu nedenle kalite standartımıza uygun cihazları şimdiye kadar olmadığı kadar çok kişiye getirebiliriz, 23 Mayıs’taki ürün lansmanımız bunun kanıtı olacaktır”.

M-serisi uzun süredir büyük bir fiyat/performans oranı olan cihazları teslim ettiğinden, Meizu’nun neyle karşımıza çıkacağını merak ediyoruz.