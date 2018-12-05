Akıllı telefon dünyasının aranan markalarından biri olmasa da hızlı bir yükseliş yakalayan Meizu, yeni akıllı telefonlarla beraber sektörde öne çıkmaya devam ediyor. Daha çok uygun fiyatlı akıllı telefonlar tanıttığını gördüğümüz markanın, son olarak Meizu C9 akıllı telefonları da tanıtıma çıktı.

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olması nedeniyle, özelliklerinden çok fiyatıyla dikkat çekmesini beklediğimiz yeni akıllı telefonların detaylarından ve özelliklerinden söz edelim. Bakalım uygun fiyatlı Meizu C9 akıllı telefonları ne kadar avantajlı akıllı telefonlar arasında.

Meizu C9 Tasarımı Nasıl?

Tasarım kısmında çok yüksek bir beklentiniz olmasın. Uygun fiyatlı Meizu C9 akıllı telefonu, standart bir tasarıma sahip demek yanlış olmayacaktır. Telefonun ön kısmında çerçeveli bir tasarım söz konusu. Hem üst hem de alt kısımda çerçeve alanı dikkat çekici ve geri kalan kısımlarda ise ekranı çevreleyen ince bir çizgi var.

Arka kapak tasarımı da çok farklı değil. Yine birinci nesil akıllı telefonlarda çok sık karşımıza çıkan tek arka kamera tasarımı korunmuş. Ekstra bir çerçeve alanına sahip olan tek geniş bir arka kamerası olan akıllı telefonun, kamerasının hemen altında ise flaş ışığı yer alıyor.

Meizu C9 Özellikleri

Yeni akıllı telefonların teknik özelliklerinden söz ederek devam edelim. Dediğimiz gibi Meizu C9 akıllı telefonlarının öne çıkan özelliği, uygun fiyatlı akıllı telefonlar olması. Bu nedenle çok yüksek sistem özellikleri beklememek gerekiyor. MediaTek işlemcilerinin kullanıldığı ve Mali T720 grafik biriminin kullanıldığı akıllı telefonların, 2 GB RAM bellek miktarı bulunuyor. Depolama alanı da değişmiyor ve 16 GB depolama alanına yer veriliyor.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise yeni seri akıllı telefonların 5.45 inçlik bir paneli bulunuyor. 1400 X 720 piksel değerinde çözünürlüğe sahip olan ekranlar, yine LCD panel teknolojisinde. 3000 mAh değerinde bataryası, 13 MP değerinde arka kamera ve 8 MP değerinde bir ön kamerası bulunan Meizu C9 akıllı telefonlarının 90 dolarlık fiyatla çıktığını da ekleyelim. Ülkemizde bu modelin satılıp satılmayacağı ise bilinmiyor.