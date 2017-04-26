Meizu E2 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Bugün Meizu, yeni tasarımı, özellikle de arka anten hattı üzerinde bulunan LED ışık, kullanan yeni ürünü Meizu E2 akıllı telefonunu piyasaya tanıtmak için basın toplantısı düzenledi. Buna ek olarak, Meizu E2, son jenerasyona kıyasla CNC kesim, yeni kumlama ve çok dar çerçeve kullanmakta ve 0,25 mm inceltilmiş ve kalınlığı 7.5mm olmuş ve ağırlığı 155 gram.

Meizu E2, özellikleri açısından gelince, cihaz gücünü Helio P20 Octa çekirdekli işlemciden almakta. Grafik işlemci olarak Mali-T880 GPU kullanılmış. Bu durumda son jenerasyona göre CPU’nun gücü %28, GPU’nun gücü ise %50 artmış. Bu arada güç tüketiminin % 50 indirildiği belirtiliyor. 3GB / 4GB RAM, 32GB / 64GB dahili belleğe sahip versiyonlar bulunmakta. Cihazda 13MP arka ve 8MP ön kamera bulunmakta. Cihaz günlük kullanımda 2 gün kullanım ömrü sunabilen 3,400mAh batarya ile geliyor. Buna ek olarak, mCharge 18W yüksek verimli hızlı şarjı desteklemekte, bu da 30 dakika içinde %40 şarj demek.

Meizu E2’nin üç rengi bulunuyor. Gümüş, Altın ve Siyah renkleri bulunmakta. Fiyat olarak, Meizu E2 3GB RAM + 32GB depolama alanı, 200 dolar, 4GB RAM + 64GB depolama alanı, 266 dolardan satılmakta. Cihaz satışa 29 Nisan’da sunulacak.