Meizu E3 Tanıtım Davetiyesi Yayınlandı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Meizu son zamanlarda şaşırtıcı derecede garip hareketler yapıyor. M6s, Çinli üretici için oldukça endişe verici bir anons oldu. Bugünlerde çok sayıda kişi tarafından beklenen Meizu E3 modeli Meizu 15 Plus ve Meizu X2‘in de olduğu gibi şirket laboratuvarlarında hazırlanıyor diye düşünülüyor.

Bugün Meizu E3 modelinin tanıtım tarihini gösteren poster ortaya çıktı. Sadece yaklaşan Meizu E3 modelinin tanıtılacağını gösteriyordu.

Şirketin neden lansmanı bu kadar ertelediği hakkında spekülasyonlar yapabiliriz ancak artık eminiz ki Meizu E3‘ün 21 Mart’ta duyurulabileceğini söyleyebiliriz. Birkaç erken sızıntı ve bir TENAA dosyasının varlığı nedeniyle cihazla zaten oldukça yakından ilgileniyorduk. Daha da ötesi, şimdi bazı yeni basın gösterileri de ortaya çıktı.

Meizu E3 Özellikleri

Meizu E3, oldukça yuvarlak tasarıma sahip ön çerçeve, 156.8x75x7.6mm ölçülen ve 163g ağırlığında bir telefon olarak karşımıza çıkacak. Büyük bir 5.99 inç, 18:9 FullHD + ekran bize doğru bakacak. Buna 3300 mAh değiştirilemez pil eşlik edecek.

Arkada çift kamera kurulumu olarak 20MP’lik bir ana kamera tarafından desteklenen ve tek bir LED flaşı bulunan bir adet 12MP yardımcı kamera bekliyoruz. Ön tarafta 8MP’lik bir selfie kamerayı da alacağız.

Dahili depolama alanı 32 ile 128 GB arasında değişirken, RAM 4 GB veya 6 GB olacak. Üstelik Meizu E3‘ün 128 GB’ye kadar da ek bir microSD yuvası desteği var. Maalesef, TENAA kayıtları bize işlemci ile ilgili daha az yardımcı oldu. İşlemcinin 1.8GHz hıza sahip olacağını biliyoruz, dolayısıyla yaklaşmakta olan Helio P70 olduğunu düşünüyoruz.

Telefonun sızan teknik çizimlerine baktığımızda Meizu E3, M6‘larda tanıtıldığı gibi şirketin yeni yana montelenmiş parmak izi okuyucuyu kullanacak gibi görünüyor. Telefonun Şampanya Altın, Obsidien Siyah ve Koyu Mavi renklerde olması bekleniyor.