Meizu Flyme 6, Desteklediği Üçüncü Taraf Telefonların Listesi Yayınlandı

Bugün Meizu, daha önce sızdırılmış ZUK Z2, Oneplus 3T ve Nexus 6P’nin yanı sıra diğer akıllı telefonlar için Flyme 6 üçüncü parti uyumlu ROM’u listeledi. Xiaomi MI3 T-Mobile sürümü, Xiaomi MI Note üst sürümünü, Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Xiaomi Redmi Note 2 ve Nexus 6 da listeye dahil edildi.

Şimdiye kadar, Flyme 6 OS güncellemesini kullanabilen diğer markalardan sekiz model var. Listeyi aşağıdan kontrol edebilirsiniz.

Flyme 6 OS Üçüncü parti uyumlu modeller:

Xiaomi MI3 T-Mobile sürümü Flyme 6.7.5.8R beta

Xiaomi MI Not üst sürüm Flyme 6.7.5.8R beta

Xiaomi Redmi Note 3 Pro Flyme 6.7.5.8R beta

Xiaomi Redmi Note 2 Flyme 6.7.5.8R beta

ZUK Z2 Flyme 6.7.5.8R beta

OnePlus 3T Flyme 6.7.5.8R beta

Nexus 6P Flyme 6.7.5.8R beta

Nexus 6 Flyme 6.7.5.8R beta