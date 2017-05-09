Meizu Flyme 6, Desteklediği Üçüncü Taraf Telefonların Listesi Yayınlandı

Bugün Meizu, daha önce sızdırılmış ZUK Z2, Oneplus 3T ve Nexus 6P’nin yanı sıra diğer akıllı telefonlar için Flyme 6 üçüncü parti uyumlu ROM’u listeledi. Xiaomi MI3 T-Mobile sürümü, Xiaomi MI Note üst sürümünü, Xiaomi Redmi Note 3 Pro, Xiaomi Redmi Note 2 ve Nexus 6 da listeye dahil edildi.
Şimdiye kadar, Flyme 6 OS güncellemesini kullanabilen diğer markalardan sekiz model var. Listeyi aşağıdan kontrol edebilirsiniz.
Flyme 6 OS Üçüncü parti uyumlu modeller:
Xiaomi MI3 T-Mobile sürümü Flyme 6.7.5.8R beta
Xiaomi MI Not üst sürüm Flyme 6.7.5.8R beta
Xiaomi Redmi Note 3 Pro Flyme 6.7.5.8R beta
Xiaomi Redmi Note 2 Flyme 6.7.5.8R beta
OnePlus 3T Flyme 6.7.5.8R beta