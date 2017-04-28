Meizu Flyme 6 OS Diğer Marka Telefonları Desteklemeye Başlayacak

En mükemmel özelleştirilmiş Android Romları hakkında konuştuğumuzda Xiaomi MIUI ve Meizu Flyme OS‘den bahsetmek zorundayız. Şu anda MIUI OS, MIUI 8 OS‘a güncellendi ve bu OS ile uyumlu daha fazla üçüncü taraf akıllı telefonlar olacaktır. Fakat Meizu Flyme 6 OS’un üçüncü parti Android telefonlarla uyumluluğunu hiç göremedik.

Flyme resmi web sitesine göre, şu anda, Flyme uyumluluğu Flyme 5.1 OS’ye güncellendi, bu nedenle Flyme 6 OS deneyimlemek istiyorsanız, telefonunuzu yeniden yüklemeniz gerekmekte.

Şimdilik gelen habere göre, Flyme 6 versiyonunun üçüncü taraf akıllı telefonlarla uyum konusunda ilerleme kaydedildi, uyumlu kaynak kodu ve aracın Flyme geliştirici ekibinde kapalı teste başladığına dair iyi bir haber var. Geliştirici ekibi uyumluluk çalışmasıyla meşgul, yakında Flyme 6 OS’u kullanacak geniş bir üçüncü taraf akıllı telefon dalgası ile karşı karşıya kalabiliriz.

Flyme 6 OS ile ilk uyumlu modelin Xiaomi MI Note 2 olacağı söyleniyor, eğer zaman izin verirse, Oneplus ve Huawei Flyme OS’u kullanacak diğer modeller olacak.