Ana Sayfa Android Haberleri Meizu, Flyme 8 Arayüzünü 13 Ağustos'ta Tanıtacak!

Meizu, Flyme 8 Arayüzünü 13 Ağustos’ta Tanıtacak!

Samsung'un One UI, Xiaomi'nin MIUI ve Huawei'nin EMUI arayüzlerinden sonra Meizu'nun Flyme 8'i oldukça iddialı özelliklere sahip olabilir...

By Muhammed Arslan

-

0
0
Meizu, Flyme 8 Arayüzünü 13 Ağustos'ta Tanıtacak!

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu‘nun Android işletim sistemine ait özel kullanıcı arayüzü olan Flyme, yeni bir güncelleme alıyor. Şirket bugün, Flyme 8’in 13 Ağustos’ta Çin’de tanıtılacağını resmen onayladı.

Bu tarih, Flyme OS 8’in piyasaya sürülmesi beklenenden biraz daha erken. Geçen ay, Meizu’nun Flyme 8’inin bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Yani Ekim’den Aralık ayına kadar ki üç aylık bir süer zarfı içinde tanıtılacaktı.

Önceki raporlara göre, şirket yaklaşmakta olan Meizu Flyme 8 kullanıcı arayüzünün iç testine bu yılın ikinci çeyreğinde başlamış ve test aşaması üçüncü çeyrekte sonuçlanacaktı. Şimdi, testlerin başarıyla yapıldığı görülüyor ve bu nedenle, şirketin arayüzü 13 Ağustos’ta tanıtacağı netleşti.

Meizu, Flyme 8 Arayüzünü 13 Ağustos'ta Tanıtacak!

Bu yılın başlarında, Meizu’nun ürün müdürü Chen Jiaxuan, yakında yayınlanacak Flyme 8 kullanıcı arayüzünün tanıtım posterini paylaştı. Bu, çok sayıda özelliğin yanı sıra şirketin daha sonra kullanıcı arayüzünü hızlı ve istikrarlı hale getirmeye odaklandığını ortaya koydu.

Flyme 8’in temel özelliklerinden bazıları zaten Flyme 7.3’te tanıtıldı. Birkaç yeni özelliğin yanı sıra, görülmesi gereken şey yaklaşmakta olan Flyme 8’in ne kadar hızlı ve pürüzsüz olacağı. Bunu bilmek için, şirketin resmi olarak tanıtmasını beklemeliyiz.

25,627BeğenenlerBeğen
57,021TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikMeizu 16s Pro Özellikleriyle Rekabetçi Telefon Yolunda İlerliyor!

İlgili Haberler

Android Haberleri

Huawei EMUI 10 Çıkış Tarihi Resmiyet Kazandı! Özellikleri Neler?

Huawei kısa bir süre önce 9 Ağustos - 11 Ağustos tarihleri ​​arasında Huawei Geliştiriciler Konferansı düzenleyeceğini açıkladı. Şirkete göre, bu konferansta Huawei EMUI 10...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Q Kablosuz Kulaklık Güncellemesi Alacak

Akıllı telefonlar için en çok tercih edilen aksesuar modelleri kulaklıklar olarak karşımıza çıkıyor. Kablosuz kulaklıkların burada etkisinin oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Son dönemde iyiden...
Devamını Oku
Android Haberleri

Huawei GPU Turbo 3.0 Özelliğini Yayınladı! Hangi Oyunlar Destekliyor?

Huawei, daha iyi performans ve optimize edilmiş oyun deneyimi için GPU Turbo 3.0 özelliğini yayınladı. Bu özellik, çeşitli özelliklerle birlikte Mate 20 Serisi için...
Devamını Oku
Android Haberleri

Huawei’nin İşletim Sistemi Harmony OS Olarak Adlandırılabilir!

Çinli teknoloji devi Huawei'nin açık kaynaklı bir Android tabanlı mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığı çoktan onaylandı. Çin'de HongMeng OS olarak adlandırılırken, dünyanın geri kalanı...
Devamını Oku
Android Haberleri

Android Q Gelecek Samsung Akıllı Telefonları Liste Yenilendi

Android işletim sisteminin son amiral gemisi modeli olan Android Q işletim sistemi için sona gelindi. Yeni işletim sistemi sürümü Google tarafından sunuldu ancak markaların...
Devamını Oku
Android Haberleri

Xiaomi Android Q Tabanlı MIUI 10 Arayüzünü Test Etmeye Başladı!

Xiaomi'nin özel olarak geliştirdiği MIUI arayüzü, hala Android kullanıcıları arasında en çok tercih edilen ve en çok sevilen Android kullanıcı arayüzlerinden biridir. Tercihler söz...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.