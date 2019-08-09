Meizu, Flyme 8 Arayüzünü 13 Ağustos’ta Tanıtacak!

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu‘nun Android işletim sistemine ait özel kullanıcı arayüzü olan Flyme, yeni bir güncelleme alıyor. Şirket bugün, Flyme 8’in 13 Ağustos’ta Çin’de tanıtılacağını resmen onayladı.

Bu tarih, Flyme OS 8’in piyasaya sürülmesi beklenenden biraz daha erken. Geçen ay, Meizu’nun Flyme 8’inin bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Yani Ekim’den Aralık ayına kadar ki üç aylık bir süer zarfı içinde tanıtılacaktı.

Önceki raporlara göre, şirket yaklaşmakta olan Meizu Flyme 8 kullanıcı arayüzünün iç testine bu yılın ikinci çeyreğinde başlamış ve test aşaması üçüncü çeyrekte sonuçlanacaktı. Şimdi, testlerin başarıyla yapıldığı görülüyor ve bu nedenle, şirketin arayüzü 13 Ağustos’ta tanıtacağı netleşti.

Bu yılın başlarında, Meizu’nun ürün müdürü Chen Jiaxuan, yakında yayınlanacak Flyme 8 kullanıcı arayüzünün tanıtım posterini paylaştı. Bu, çok sayıda özelliğin yanı sıra şirketin daha sonra kullanıcı arayüzünü hızlı ve istikrarlı hale getirmeye odaklandığını ortaya koydu.

Flyme 8’in temel özelliklerinden bazıları zaten Flyme 7.3’te tanıtıldı. Birkaç yeni özelliğin yanı sıra, görülmesi gereken şey yaklaşmakta olan Flyme 8’in ne kadar hızlı ve pürüzsüz olacağı. Bunu bilmek için, şirketin resmi olarak tanıtmasını beklemeliyiz.