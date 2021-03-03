Meizu Flyme 9 ve Flyme for Watch Piyasada Yerini Aldı!

Çinli telefon üreticisi Meizu, akıllı telefon ürün döngüsünü yavaşlatmış olabilir, ancak marka hala Flyme adına olan inancını koruyor. Şirket şimdi uzun zaman sonra gelen Flyme 9 özel ROM’unu açıkladı. Yeni ROM, Meizu’nun geçen yıl Flyme 8.1’i bazı modellerde kullanmasına rağmen 2019’da piyasaya sürülen Flyme 8’in bir üst modeli oldu.

Tasarım açısından, masaüstü simgeleri artık farklı kenarlara ve arka planla iyi uyum sağlayan güzel renk şemalarına sahip kare kutularda bulunuyor. Her üçüncü taraf uygulaması, farklı simge stilleri elde etmek için algoritmalar bulunduruyor.

Bildirim ve kontrol merkezleri de yeniden tasarlandı. Aynı zamanda, bildirimler ve kontrol tuşları, kullanımı kolay olan yatay bir ekran yönünde yan yana görüntülenebiliyor.

Meizu ayrıca parmak izi simgesini ve uygulama arayüzünü görsel olarak basitleştirdi, dekoratif unsurları kaldırdı ve yalnızca en doğrudan sayfa mantığını ve gerekli öğeleri korudu.

Ayrıca bazı ilginç ekran koruyucular ve duvar kağıtlarının yanı sıra yeni temalar da sunuyor. Flyme 9 kullanıcıların zaman ve uzayda seyahat etmelerine ve klasikleri anımsatmalarına olanak tanıyan Flyme 8 temalarını da içeriyor.

Canlı duvar kağıdı, koyu ve açık renk modları destekliyor ve farklı seviyelerde dönüştürülebiliyor. Arayüz ayrıca, ekran parmak izi kilidini açma, yüz tanıma, ekran döndürme, hareketler vb. Gibi dinamik efektler sunuyor.

Flyme 9’a ek olarak Meizu, akıllı saatler için özel olarak tasarlanmış yepyeni Flyme for Watch’ı da tanıttı. Akıllı saat ve fitness takipçisi üretim sektörü çok hızlı büyüyor.

Flyme for Watch, işlevler için yalnızca geleneksel bildirim senkronizasyonunu, müzik kontrolünü ve diğer işlevleri desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda eSIM bağımsız arama işlevini de destekliyor.

Aynı zamanda Flyme for Watch, özel Aicy ses asistanı ile birlikte geliyor ve telefonla aynı şekilde çalışıyor. Yani kullanıcılara gerçek bir akıllı saat deneyimi sağlıyor.