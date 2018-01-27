Meizu Flyme OS 7 İşletim Sistemi Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Meizu‘nun Flyme OS 7 sürümünün yayınlanması beklenirken bir anda Flyme OS 6’yı çekmişti. Resmen çekmesinden bu yana biraz fazla zaman geçti. Flyme 7 yeni sızdırılmış bir afiş ile çok yakında tanıtılacak gibi görünüyor.

24 Şubat yayın tarihini gösteren afiş pek fazla inandırıcı olmasa da sonuçta bir sızıntı olarak yayınlandı. Afişe göre tanıtıma bir ay kadar bir süre var ve yeni bilgilerin ortaya çıkması için bu oldukça yeterli bir zaman.

Flyme 7 şirketin OneMind AI‘sının 2.0 sürümünün yanı sıra “mQuick düğmesi” adı verilen bir kullanıcı arabirimi iyileştirmesi getirecek.

Burada bir sürpriz yok. Sonuçta AI günümüzün popüler kelimesi oldu. Bununla birlikte bir ses asistanı ve güncellenmiş OneMind platformundan pil dayanıklılığı ve verimlilik iyileştirmeleri bekleniyor. Cloud yedeklemesi de güncelleştirme günlüğe yazılmış ve açıkça Flyme 7‘nin bir parçası olacak gibi duruyor. Flyme 7‘nin Android 7 Nougat‘ın veya Android 8 Oreo‘nun üzerine kurulup kurulmayacağını tam olarak anlayamadık.

Söylentiye göre Meizu şu anda önümüzdeki ay en az iki cihaz duyurusuna bu işletim sistemini hazırlıyor. Bunlar Meizu 15 ve Meizu 15 Plus. Şirketin görünüşe göre 24 Şubat’ta bir etkinlik düzenleyeceği göz önüne alınırsa açıkçası bu çift model için bu tarihe geçerli bir çıkış tarihi diyebiliriz. Hem mekanik hem de yazılımla ilgili duyurular gelecekteki Meizu tasarım dilleri için büyük önem kazanabilir. Şu anda bir araya getirebildiğimiz kadarıyla Meizu 15 Plus, Meizu M6‘larla birlikte sunulan kontrol düzenini büyük olasılıkla kullanacak. Yani bir yanda parmak izi ve çok fonksiyonlu bir ev düğmesi içermeyecek. Bununla birlikte normal Meizu 15‘de ise panelin altında tek bir dairesel düğme olacak gibi görünüyor. Yeni mQuick düğmesi‘nin nasıl kullanılacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.