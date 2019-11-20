Meizu HD60 Tropical Orange Kulaklık 25 Kasımda Satışa Sunuluyor!

23 Ekim’deki Meizu 16T açılış etkinliğinde şirket, HD60 Kablosuz Bluetooth Kulaklıklarını da duyurdu. 71 dolar (yaklaşık 405 Türk Lirası) olarak fiyatlandırılan Meizu HD60 iki renkte sunuldu – Fog Silver ve Tropical Orange.

Bugün, şirket Meizu HD60 kulaklığının Tropical Orange renk modelini şirketin resmi çevrimiçi mağazası JD.com, Tmall’da listeledi ve satışın 25 Kasım’dan itibaren başlayacağını açıkladı. Farkında olmayanlar için, kablosuz kulaklıkların Fog Silver çeşidi, şirketin aynı siparişleri almaya başlamasından bir hafta sonra, 28 Ekim‘den itibaren satın alınmaya hazır hale getirilecek.

Şirket, yeni Meizu HD60 Bluetooth kulaklıkların, dayanıklı, iyi yapılandırılmış, sağlam ve kullanımı rahat paslanmaz bir çelik yapıya sahip olduğunu söyledi. Kulaklıkların ilk modelinin inek derisinden yapıldığı söylenmişti, fakat bu isim, şirketin uzun süreli kullanıma uygun bulduğunu düşündüğü “protein derisi” olarak değiştirildi.

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Meizu HD60, 40 mm’lik bir biyo-diyafram süper ses ünitesi ile birlikte gelen ve düşük frekanslı sesin çıkışını yükselten bağımsız bir arka boşluğa sahip. Şirket ayrıca orta ve yüksek frekansın net ve sert olmadığını belirtti.

Kulaklık ayrıca, etkileyici bir ses deneyimi için bir Hi-Res sertifikasıyla birlikte satışa sunulacak. Aynı zamanda dokunmatik kontrol mekanizmasıyla birlikte, ses yardımcısı desteğine de sahip. Bluetooth 5.0 desteği ve aptX kodeğini de içeriyor. Bir USB Tip-C bağlantı noktası var. Ayrıca kablolu ses bağlantısı da bulunmakta.

Şirket ayrıca, gürültüsüz bir ses deneyimine sahip olmanızı sağlayayacak çift modlu gürültü azaltma teknolojisi de sunuyor. Batarya ömrüne gelince, Meizu, kulaklıkların tek bir şarjla yaklaşık 25 saat boyunca çalışabileceğini iddia ediyor, bu gerçekten etkileyici.