Meizu M5s, 5.2 inç Ekran ve 8 Çekirdekli İşlemci ile Geliyor

Planlandığı gibi, Meizu dün M5S akıllı telefon modelini resmileştirdi. Cihaz bir 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve bir 5.2-inç IPS ekran ile geliyor.

Dahili hafıza seçenekleri 16GB ve 32GB (depolama 128GB kadar genişletilebiliyor) dahil ederken RAM, 3 GB olduğunu öğrendik.

Akıllı telefonda PDAF F/2,2 5-element lens ve çift tonlu LED flaşlı 13 MP ana kamera bulunuyor. Ön kamerası 5MP çözünürlüğe sahip.

A 10 minutes charge can charge the Meizu M5s from 0 to 19 percent! pic.twitter.com/9VJIyWUB3N

— MEIZU (@MEIZU) 15 Şubat 2017