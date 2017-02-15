Meizu M5s, 5.2 inç Ekran ve 8 Çekirdekli İşlemci ile Geliyor

Planlandığı gibi, Meizu dün M5S akıllı telefon modelini resmileştirdi. Cihaz bir 8 çekirdekli işlemci ile güçlendirilmiş ve bir 5.2-inç IPS ekran ile geliyor.

Dahili hafıza seçenekleri 16GB ve 32GB (depolama 128GB kadar genişletilebiliyor) dahil ederken RAM, 3 GB olduğunu öğrendik.

Akıllı telefonda PDAF F/2,2 5-element lens ve çift tonlu LED flaşlı 13 MP ana kamera bulunuyor. Ön kamerası 5MP çözünürlüğe sahip.

A 10 minutes charge can charge the Meizu M5s from 0 to 19 percent! pic.twitter.com/9VJIyWUB3N — MEIZU (@MEIZU) 15 Şubat 2017

Meizu M5S, şirketin iddiasına göre 10 dakika içinde %19 oranında şarj edilebilir bir 3,000mAh pil bulunuyor.

Bir metal gövde sahip, şık bir mTouch parmak izi tarayıcı ile geliyor ve çift SIM ve VOLTE için destek sunuyor.

M5S için renk seçenekleri gümüş, altın, ve rose altın. Meizu M5S için şimdilik herhangi bir fiyat yapısı açıklanmadı. Açıklandığı takdirde site üzerinden yayınlayacağız.