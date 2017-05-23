Meizu M5c tanıtıldı, işte tüm özellikleri ve fiyatı

Az önce Meizu orta sınıf M5c telefonunu duyurdu. Akıllı telefon beş farklı renkte. Bunlar siyah, altın, kırmızı, mavi ve pembe ve polikarbon tasarımı vardır. Sadece 135 gr ağırlığa sahip cihazın kalınlığı yaklaşık 8.3mm’dir.

Meizu M5c, 5.0″ 720p ekran ile birlikte geliyor ve dört çekirdekli 1.3GHz işlemci ve 2GB RAM ile güç sağlıyor. Kamera, ArcSoft algoritmasını ve 8MP f / 2.0 ana kamerayı destekleyor. Ayrıca 5MP ön kamerasıyla beğeniye sunulmuş.

Cihazda 16GB dahili depolama alanı var, ancak ikinci bir SIM yuvası olan iki katına çıkan microSD kart yuvası ile genişletebilirsiniz.

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M5c, Meizu’nun kutusunda Flyme 6 OS ile birlikte gelen ilk uluslararası akıllı telefonu. One Mind AI teknolojisi, daha iyi performans için uygulamaları belleklere ayırıyor.

Meizu, M5c’nin ne kadarının mal olacağını söylemedi, ancak oldukça düşük fiyat etiketi bekliyoruz. Akıllı telefon Avusturya, Belçika, Brezilya, Brunei, Kamboçya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, Myanmar, Yeni Zelanda, Rusya, İspanya ve Ukrayna‘da piyasaya sürülecek.