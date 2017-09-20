Planlanan şekilde, Meizu M6 resmi olarak bugün tanıtıldı. Cihaz, 8 çekirdekli 1.5Ghz işlemci ve Mediatek MT6750 ana kartı ile güçlendirilmiş. Akıllı telefon 5.2 inçlik bir HD ekrana sahip. RAM seçenekleri arasında 2GB ve 3GB, depolama seçenekleri ise 16GB ve 32GB’tır.

M6, arkadaki 13MP’lik bir kamera ve ön tarafta 8MP çözünürlüğünde bir kamera kullanmış. Android 7.0 Nougat‘ı Flyme 6.0 arayüzü ile çalıştırıyor ve 3.070mAh pil içeriyor.

Yakışıklı cihaz 148.2 x 72.8 x 8.3 mm ölçülerinde ve 143 gr ağırlığındadır. Ön tarafta 0.2 saniyede kilidi açabilen bir parmak izi algılayıcısı da var. Renk seçenekleri arasında Moonlight Silver, Champagne Gold, Mat Siyah ve Electric Light Blue bulunuyor.

Meizu M6 yaklaşık 105 $ fiyat etiketi taşıyor. Telefon 25 Eylül’de satışa çıkacak ve ön siparişler başlamış durumda. Çin’in dışında ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında hiçbir bilgi yok.