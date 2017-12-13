Meizu M6S Dahil 6 Yeni Meizu Telefonu 2018'in İlk Yarısında Çıkacak

Önümüzdeki haftalarda Çin’de Meizu M6S‘in piyasaya çıkması bekleniyordu, ancak son raporlar neticesinde geliştiricilerin telefon kamerasıyla ilgili sorunları olduğunu ve piyasaya çıkış tarihini 2018 yılına erteleyeceklerini söylediler.

Ocak ve Haziran 2018 tarihleri arasında piyasaya sürülecek olan 6 yeni Meizu akıllı telefonun tüm çevrelerce merakla beklendiğini söyleyebiliriz.

Meizu M6S‘nin Meizu M6 ve Meizu M6 Note‘un bir güncellenmiş versiyonu olması bekleniyor, ancak daha önce sızdırılmış görüntülerine göre bir parmak izi tarayıcısı görmüştük. Sanırım bunun olup olmayacağını görmek için Ocak veya Şubat ayına kadar beklemek zorundayız.

Meizu 15 Plus, 2018 yılının başında görünmesi beklenen bir diğer telefon. Çerçevesiz olacağı bilinen bu telefonun başlangıç fiyatı 450 dolar olacağı söyleniyor.

Çin kaynaklarına göre, Meizu’nun Snapdragon uğruna MediaTek işlemcilerinden vazgeçeceği gelen dedikodular arasında. Bunun yanı sıra 6 yeni telefonun birinde ise Samsung Exynos yonga setine sahip olabileceği iddia ediliyor. Çip savaşları oldukça kızışacak gibi görünüyor. Merakla 2018 yılını bekliyoruz.