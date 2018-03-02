Meizu M6s Güncellenmiş Özellikleriyle Tekrar Satışa Çıkacak!

Yeni yılın ilk haftalarında Meizu, uzun zamandır beklenen M6S‘i tanıttı. Telefon yan tarafında bir parmak izi tarayıcı, benzersiz Exynos 7872 yonga seti ve süper mBack adı verilen bir yazılım ana düğmesi vardı. 3 GB RAM ve 32 / 64 GB depolama alanı ile duyuruldu. Ancak Meizu yeni bir TENAA listesine göre telefonun yeni sürümlerini 4 GB ve 6 GB RAM ile yeniden satışını başlatacak.

Meizu M6S Özellikleri

Yeni Meizu M6S‘ler diğer tüm özelliklerini aynı tutacak. Arka tarafta f/2.0 lensli 16 MP’lik bir kamera, yüksek oranlı ve HD+ çözünürlüğü olan 5.7 inç ekran. 3000 mAh pil içeren telefon ve micro USB ile şarj ediliyor. Ancak en azından 18W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Telefonun detaylı özelliklerine göz atmak için buraya tıklayabilir. Herhangi dilediğiniz bir telefon ile karşılaştırma yapabilirsiniz.

Meizu M6S Fiyatı

Fiyatlandırma henüz açıklanmadı. Ancak kaynaklar 4 GB versiyon için 180 Euro olacağını öne sürdü. Karşılaştırma için 3 GB+64 GB opsiyonun maliyeti 152 Euro iken, 32 GB’lık daha ucuz versiyon sadece 126 Euro olması bekleniyor.

Telefonun güncellenmiş halinin tekrar satışa çıkması sizce ilk tanıtımında satın alan kişilere haksızlık mı oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz.