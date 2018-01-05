Giriş seviyesi akıllı telefon özellikleriyle beraber sevilen markalardan biri olma yolunda önemli adımlar atan Meizu, artık sürekli yeni akıllı telefon tanıtan markalar arasında yer almaya hazırlanıyor. Öyle ki markanın yeni seri akıllı telefonlarında kullanacağı belirtilen sistemlerin, yine fiyat konusunda rekabetçi seriler oluşturulmasının sağlanacağı görülüyor. Bu tip modellerden birisi de Meizu M6S akıllı telefonları olacak.

İlk defa geçtiğimiz ay içerisinde ortaya çıkarılan yeni akıllı telefonların, fiyat performans odaklı bir seri olacağı ve markanın çok tercih edilen standart modellerinden biri olarak geleceği belirtilmişti. Geçen sene yapılan paylaşımlardan sonra şimdi ise telefonların sistem özellikleri hakkında AnTuTu sonuçları ortaya çıktı.

Meizu M6S AnTuTu Sonuçları Nasıl?

Telefonun tanıtımının 17 Ocak tarihinde yapılması bekleniyor. Uygun fiyatlı bir model olarak göreceğimiz Meizu M6S akıllı telefonlarının AnTuTu sonuçları ise tanıtımdan önceki en net bilgileri vermiş oldu. Öyle ki test sonuçlarına göre modelde yer alan sistemler bir hayli dikkat çekici olacak.

İlk olarak işlemci kısmında yapılan değerlendirme göze çarpıyor. Bu değerlendirmeye göre 6 çekirdekli bir işlemci modeli görmek mümkün olacak. Telefonun içerisinde 6 çekirdekli bir işlemci bulunacak ancak serinin ne olduğu ve hız değerlerinin neler olduğu bilinmiyor. Bunun için tanıtımı beklemek gerekecek gibi gözüküyor. Tahmin olarak söylemek gerekirse MediaTek serisi işlemcilerin gelmesi olası.

Bunun dışında RAM bellek seviyesinin 3 GB RAM bellek olduğu görülüyor. Geçen ay paylaşılan hemen hemen her bilgide RAM bellek seviyesinin 3 GB olacağı açıklanmıştı. AnTuTu sonuçları gösteriyor ki bu açıklamalar gerçeği yansıtan açıklamalarmış.

Öyle ki artık genel beklenti de RAM bellek miktarının 3 GB olacağı görüşünde. Bellek miktarına sahip olarak, depolama biriminde de bir düşüş söz konusu olacak. Muhtemelen maksimum olarak 32 GB depolama birimi göreceğiz. Tabii ki arttırılabilir hafıza seçeneklerinin sunulması beklentiler arasında.

AnTuTu sonuçlarından devam edecek olursak, ekran teknolojisi kısmına geçmemiz gerekiyor. Çok detaylı bilgiler yok ancak 5.7 inç geniş ekran kullanılacağı açıklamalar arasında. 18:9 ekran oranına sahip olan orta segment akıllı telefonları bizleri bekliyor.

Meizu M6S fiyatıyla da uygun bir model olursa, bu özellik satış rakamlarının yüksek seyretmesini sağlayabilir. Bunun dışında 1440 X 720 piksel çözünürlük değerlerini de unutmamak gerekiyor. Android Nougat işletim sistemiyle yapıldığı dikkat çeken derecelendirmenin, 2930 mAh değerinde de bataryalar kullandığı görülmekte.

Tüm bu özellikleriyle beraber Meizu M6S akıllı telefonlarının ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor. Daha önce yapılan anlaşma gereğince zaten birçok modelin ülkemizde de satışa çıktığını gördük. Meizu M6S modeli de 125 dolar gibi bir satış fiyatıyla ülkemizde yer alacak. Çıkış tarihini ise 17 Ocak tanıtımından sonra göreceğiz.