Meizu M6S Tanıtıldı! Özellikleri ve Çıkış Tarihi

17 Ocak‘ta Meizu en son akıllı telefonu olan Meizu M6S‘i tanıtacak. Bu arada bu model Çin’deki Blue Charm hattının kendi adını taşıyan ilk modeli olacak. Aynı modele telefon pazarına bağlı olarak Mblue S6 de denilecek.

Meizu M6S ilgili Çin yetkilisi olan TENAA‘dan tam sertifikasını bugün aldı. Her zamanki gibi bu bazı resimlere sahip olduğumuz anlamına da geliyor. Özellikleri de TENAA sayesinden öğrenebiliyoruz.

Meizu M6S, 18:9 ölçülerde 5.7 inç 1.440×720 ekrana sahip olan ve Samsung Mali-G71‘e sahip Exynos 7872 SoC ile güçlendirilmiş. 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunan modelde 18W hızlı şarj desteği ile 3.000 mAh pile de sahip oluyorsunuz.

Meizu M6S‘ler ilginç bir şekilde telefonun sağ kenarında tam olarak güç düğmesinin altına konumlanmış bir parmak izi sensörüne sahip. Cepheden Xiaomi‘nin ekranıyla aynı özelliklere sahip olan Xiaomi Red Mi5‘e oldukça benziyor. M6S‘ler benzer şekilde 154 dolar fiyat etiketi taşıyacaklar.