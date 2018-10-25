Meizu M8 Note Piyasaya Resmi Olarak Sürüldü

Çin’in telefon üretici devlerinden birisi olan Meizu Çin’de Meizu M8 Note telefonunu resmen piyasaya sürdü. Meizu şirketi akıllı telefonlarının üst sınıf özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla ön plana gelmektedir. Bu yüzden M8 Note‘un zarif ve güzel tasarımı pek bir sürpriz değildir. Ayrıca telefon donanım desteklerini gösteren iyi bir fiyat etiketi ile sunulmaktadır.

M8 Note, Qualcomm’un popüler Snapdragon 625 yonga setinin yükseltilmiş versiyonu olan en yeni Snapdragon 632 yonga seti tarafından desteklenmektedir. M8 Note 4GB RAM ve 64GB’lık bir depolama alanıyla tek bir seçenekte gelmektedir. Ancak Meizu’nun daha fazla versiyon çıkarmasını beklenmektedir.

M8 Note, FHD+ 2160×1080 piksel çözünürlüğe sahip büyük bir 6,15 inç In-cell LCD ekrana sahiptir. 18:9 en/boy oranı bulunmaktadır. Telefon ortada dikey olarak hizalanmış sensörler ile arka tarafta 12MP+5MP çift kamera kurulumu barındırmaktadır. Kamera düzenlemesi Meizu 16X‘inkine benzemektedir. Ancak bu durumda LED flaş en üstte iken alt kısımda bir parmak izi sensörü vardır.

Fiyat gelince,M8 Note 187 dolar gibi düşük bir fiyata sahiptir. Cihaz şu anda Meizu resmi web sitesinde, Meizu Tmall resmi amiral gemisi mağazası, Jingdong, Suning Tesco ve çevrimdışı Meizu mağazasında stoklanmıştır. Resmi olarak 1 Kasım 00:00’da satışa çıkacaktır.