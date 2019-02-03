Çinli akıllı telefon üreticileri arasında sürekli bir yükseliş yakalayan markalardan biri olan Meizu, şu sıralar Note serisini yenileme konusunda çalışmalar yapıyor. Markanın yeni serisinin Meizu M9 Note olarak karşımıza çıkması bekleniyor.

Şu sıralar geliştirmeleri devam eden akıllı telefonların nasıl özellikler sunacağına ilişkin bilgiler ise TENAA üzerinde ortaya çıktı. TENAA kayıtlarına göre ortaya çıkan bilgilere göre Meizu M9 Note iddialı serilerden biri olacak.

Meizu M9 Note Neler Sunacak?

Çentikli ekran tasarımına sahip olmasını beklediğimiz M9 Note akıllı telefonlarının, 6.2 inçlik dev bir panelle beraber gelmesi bekleniyor. Çözünürlük değeri ve ekran teknolojisi şu an için net bilgi paylaşılmayan M9 Note akıllı telefonlarının, teknik kısımda ise Snapdragon 675 işlemcilerine sahip olacağı belirtiliyor.

RAM bellek kısmında nasıl değerler sunacağı konusunda bir bilgi bulunmayan Meizu M9 Note akıllı telefonlarının, kamera kısmında ise yenilenmiş bir seri olarak gelmesi olası. Arka kamera kısmında 48 MP değerinde bir kameraya yer verecek olan akıllı telefonların ikinci bir arka kamera kullanması da olası.

Ön kamera kısmında nasıl bir değere yer verileceğini ise bilemiyoruz. Marka arka kameralar konusunda daha önce bilgiler vermiş olsa da ön kamera kısmında nasıl bir teknolojiye yer verileceği konusunda bilgiler paylaşılmadı.

TENAA kayıtlarına göre M9 Note akıllı telefonlarının batarya kapasitesi kısmında da 3900 mAh gibi bir değer sunulacak. Ekran boyutuna göre biraz daha küçük olsa da pillerin yine de yeterli bir değerde olduğunu söylemek gerekiyor.

Orta segment akıllı telefonlar içerisinde yer alacak olan Meizu M9 Note akıllı telefonların fiyatı kısmında ise 150 dolar gibi bir değere yer verilmesini bekliyoruz. Hem fiyat kısmında hem de özellikler kısmında daha iyi bir seri sunacak olan markanın, daha ne gibi yenilikleri sunacağını ise tanıtımdan sonra göreceğiz. Tanıtımın yapılmasının ardından daha detaylı bilgileri paylaşacağız.