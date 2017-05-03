Meizu Max 2 Render Görselleri Sızdı

2017 yılının ilk çeyreği geçti, kullanıcılar akıllı telefon üreticileri arasında sert rekabet bekliyor ancak böyle bir olay henüz ortaya çıkmadı, şu anda amiral gemisi akıllı telefonlar Samsung Galaxy S8, Huawei P10, Xiaomi MI6, Vivo XPlay 6, vb, diğerleri bazı bütçe dostu akıllı telefonlar. 2017 yılının ikinci çeyreği ile birlikte akıllı telefon pazaranın daha da hareketlenmesi bekleniyor. Bu zaman içerisinde beklenen telefonlardan biri olan Meizu Max 2’nin render görselleri sızdırıldı.

Bu Meizu MAX 2 render görsellerinde, ultra ince metal gövde, yüksek ekran-gövde oranı, çok ince çerçeve görebilirsiniz ve biraz Meizu Pro 6 Plus’a benziyor.

Meizu MAX 2, LPDDR4X + USF2.0 dahili belleğini kullanmakta. Cihaz 18W hızlı şarja destek veriyor. Ayrıca 5MP ön ve 16MP arka kamera bulunan cihaz enerjisini 4,250mAh kapasitesindeki bataryadan alıyor. 6 inç 1080p ekrana sahip olan cihaz gücünü Helio P20 Octa çekirdekli işlemciden alacak.

Sızdırılan Meizu MAX 2’nin Xiaomi MI MAX 2 ile aynı zamanda çıkması bekleniyor. Fiyat olarak da 250-333 dolar arası bir fiyat olacağı tahmin edilmekte.