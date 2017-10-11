Meizu MX7 Önümüzdeki Yıl Gelecek

Meizu, MX6 akıllı telefonunun halefinin bu yıl gelmeyeceğini doğruladı. MX7‘nin 2017’de piyasaya çıkacağına dair söylentiler var, ancak üst düzey bir Meizu yöneticisi cihazın 2018’de geleceğini söyleyerek kullanıcıları üzdü.

Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Yang Zhe, MX7’nin 2018 baharında resmi hale getirileceğini açıklamak için Weibo’ya yazdı.

İlginç bir şekilde mesaj, Meizu Pro 7‘nin bir görüntüsünü de içeriyordu; muhtemelen Çinli şirketin şimdiki ‘en yeni ve en büyük amiral gemisi’ olduğunu vurgulamak için.

MX7’ye geri dönen cihaz, Helio P30 yongaseti ile güçlendirilmiş ve 5.7 inç Quad HD ekran ile donatılmış. 21MP ana kameraya ve 5MP ön kameraya sahip olduğu söyleniyor. Henüz fiyatlandırma konusundaki hiçbir bilgi yok.