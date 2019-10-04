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Meizu Note 8 Alınır Mı?

BİM 1.150 TL gibi iddialı bir fiyata Meizu Note 8 akıllı telefonu satıyor. Peki bu bir fırsat mı? Tüm detayları inceledik.

By Selin Polat

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Meizu note 8 bim

Fiyat performans telefonu olarak da adlandırabileceğimiz Meizu Note 8, BİM‘in bu haftaki kataloğunda iddialı fiyatı ile yer aldı. Peki 1.150 TL fiyat ile bu akıllı telefon alınır mı ?

Öncelikle BİM’in satışa sunduğu 1.150 TL‘lik fiyatın piyasadaki en uygun fiyat olduğunu söyleyebiliriz. BİM haricinde her yerde 1.300 TL fiyat ile satılıyor.

Peki bu fiyata nasıl bir telefon almış oluyoruz, gelin hep birlikte göz atalım.

Meizu Note 8 Özellikleri

Note 8, 64 GB dahili hafıza, 8 çekirdekli Qualcomm Spanpdragon 632 işlemci, 4 GB RAM ve çift arka kamera gibi iyi seviyede donanıma sahip. Bu donanımı 1080 x 2160 Piksel 6.0 IPS LCD ekran ile destekliyor ve bu çözünürlükte oldukça yüksek. (pek çok amiral gemisi modelinde gördüğümüz bir değer) Batarya kapasitesi ise 3.600 mAh seviyede ve yeterli. Ayrıca 18 Watt (mCharge 4.0) hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz 8 çekirdekli işlemci ile bu telefon Antutu’dan 102354 puan almayı başarmış.

Telefonun arka tarafında 12 MP + 5 MP çözünürlükte çift kamera var ve ana kameranın diyafram açıklığı f/1.9. 2. kamera da portre fotoğraflar almak için derinlik moduna da sahip. Bu kamera aynı zamanda full HD (saniyede 30 kare) video kaydı da gerçekleştiriyor. Ek olarak yavaş çekim ve time-lapse video kayıt özelliklerinin de bulunduğunu ekleyelim.

Meizu note 8 bim

Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte ve f/2.0 diyafram açıklığa sahip bir lens tercih edilmiş. Ön kameranın birde yapay zeka iyileştirme ve yüz tanıma özelliği bulunuyor. Bu da ön kamerayı kullanarak telefonunuz kilidini açabilirsiniz anlamına geliyor. Ayrıca arka tarafta yer alan bir de parmak izi okuyucusu olduğunu unutmayın.

Çift SIM kart desteğine sahip Meizu Note 8 Android 8.1 Oreo ile kutusundan çıkıyor. Diğer özellikleri arasında 4.5G, microUSB v2.0 bağlantı seçenekleri yer alıyor. Telefon 153.6 x 75.5 x 7.9 mm ölçülerinde ve 168 gram ağırlığındadır. Siyah, Mavi, kırmızı ve pembe renkleri mevcut fakat BİM’de satılan akıllı telefonun rengi değişiklik gösterebilir.

Özetle Meizu Note 8 akıllı telefonun özellikleri oldukça iyi seviyede ve bu donanım yapısına karşılık 1.150 TL’lik fiyatı da iddialı. Kişisel yorumum bu seviyede bir bütçeniz var ise bu telefonu kaçırmayın derim.

Meizu Note 8’tin tüm teknik özellikleri için buraya tıklayabilirsiniz.

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