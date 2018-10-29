Akıllı telefonlarda ürün yelpazesi hiç olmadığı kadar genişlemiş durumda. Son birkaç amiral gemisi akıllı telefon modelinden sonra ise bu alanda da alışkanlıklar değişmeye başladı. Kullanılan teknik özelliklerde ve tasarım kısmında önemli değişimler görmeye başladık. Kısacası akıllı telefonlarda yavaş yavaş yeni bir döneme geçiş yapılıyor. Bu geçişin yeni örneklerinden birisi de Meizu Note 8 akıllı telefonları oldu. Çinli üreticinin çok kısa bir süre önce tanıtılan yeni akıllı telefonları, hem teknik özellikleri hem de bu özelliklere karşı fiyatıyla bir hayli ses getirdi.

Tanıtımın hemen sonrasında Meizu Note 8 modeli için belli başlı özelliklere yer vermiştik. Şimdi ise bu akıllı telefonların detaylı olarak sistemlerine bakacağız. Uygun fiyatına karşı bu seriyi tercih etmek ne kadar mantıklı olacak? Yeni modelin tasarımı kısmında yenilenen bölümler neler? Tüm bu sorulara cevap arayalım.

Meizu Note 8 Tasarımı Ne Kadar Başarılı?

İşe en baş kısımdan, tasarımın bölümünden başlamak gerekecek. Takip edenler bilecektir son akıllı telefon modellerinde çentikli ekran tasarımı öne çıkmaya başladı. Ekranların uçtan uca kullanım alanı sunmasını sağlayan çentikli ekran bir hayli popüler olsa da bu tasarımı kabul etmeyen ciddi bir telefon kitlesi var.

Meizu Note 8 akıllı telefonları da çentikli ekran tasarımını kullanmayan modeller arasında yer alıyor. Yeni akıllı telefon ön kısımda Samsung’un tasarımına benzer bir tasarım sunuyor.

Çentikli ekran yerine sonsuz ekran teknolojisine benzer bir tasarım görüyoruz. Üst kısımda kameranın da bulunduğu çok ince bir çerçeve ve alt kısımda da yine üst kısmı tamamlayan ince bir çerçeveye yer veriliyor. Yine yan kısımlarda ise biraz daha kavisli ve çerçevesiz bir akıllı telefon görüyoruz. Kısacası Samsung’un sonsuz ekranına benzer bir yapı söz konusu. Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise şık bir akıllı telefonla karşı karşıya kalıyoruz.

Meizu Note 8 modelinin çift arka kamerası, ortalanmış ve üst üste bir dizilimle beraber geliyor. Kameranın hemen altında ise bir parmak izi sensörüne yer veriliyor. Bu kısımda standart bir yerleşim sunulduğunu söyleyebiliriz.

Serinin diğer modellerinde olduğu gibi kameranın altında parmak izi sensörü kullanımı devam etmekte. Tasarımın kısmını bitirmeden önce Meizu Note 8 akıllı telefonlarının Mavi, Siyah, Pembe, Kırmızı renk seçeneklerinin olduğunu ekleyelim. Ayrıca telefonların ölçüleri; 153.6 mm X 75.5 mm X 7.9 mm olarak açıklandı. Ağırlığımız ise 168 gram.

Meizu Note 8 Ekran Özellikleri Nasıl?

Tasarımın hemen sonrasında ekran kısmından yola devam edelim. Meizu Note 8 akıllı telefonu amiral gemisi bir akıllı telefon değil. Fiyatına göre son derece başarılı bir akıllı telefon görüyor olsak da amiral gemisi özelliklerini görmek mümkün değil. Daha çok iyi bir orta segment akıllı telefonunun sunulduğunu söyleyebiliriz.

Ekran özellikleri kısmında da bunu net bir şekilde görüyoruz. Ekran kısmında boyut olarak 6.0 inç panel karşımıza çıkıyor. Geniş ekran paneli, ince çerçevelerle desteklendiği için yeterinde rahat bir kullanım alanı sunulmasını sağlıyor. Ekran çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2160 piksel değeri belirlenmiş. Yine 6 inç panelle beraber bu çözünürlük değerinde 403 PPi gibi bir piksel yoğunluk değeri elde ediliyor.

Genel olarak başarılı gösterebileceğimiz değer, görüntü kalitesinin yüksek olduğunu kanıtlamakta. Bunun dışında ekran gövde oranının %80’in üzerinde olduğunu da hatırlatalım. Açıklanan ekran gövde oranı %80.11 olarak dikkat çekti. IPS LCD ekran konusunda bilinmesi gereken diğer detaylar 450 nit parlaklık değeri ve 1500:1 kontrast oranı. Ekran kısmında tüm detaylar bu şekilde. Açıkçası ekran konusunda olumlu not alacak bir modelden söz ediyoruz.

Meizu Note 8 Teknik Özellikleri

Telefonun teknik özellikleri çok fazla fark yaratmıyor. Başta belirttiğimiz gibi iyi bir fiyat performans modeliyle karşı karşıyayız. Telefonun içerisinde yer alan işlemciler de bunun bir kanıtı. Snapdragon 632 işlemcilerinin bulunduğu Meizu Note 8, 8 çekirdekli işlemcilerle beraber 1.8 GHz hız değeri sunabiliyor.

Kryo 250 çekirdekleri sayesinde elde edilen 1.8 GHz saat hızı, genel kullanımlarda oldukça yeterli bir değer. İşlemcilerle beraber gelen grafik birimi kısmında da Adreno 506 modelini görüyoruz. Yine grafik birimi de destekleyici ve genel kullanım için oldukça yeterli.

İşlemcileri bir kenara bırakacak olursak, en çok öne çıkan bölüm RAM bellek olacak. Eski RAM bellek teknolojisinde 4 GB RAM bellek sunulan Meizu Note 8 modelinde, 64 GB standart depolama alanı karşımıza çıkıyor. Bu konuda çok başarılı bir telefon sunulduğunu söylemek yanlış olacaktır. Daha çok fiyat performans odaklı bir özellik dağılımı söz konusu.

Meizu Note 8 Kamera

Gelelim kameralara. Akıllı telefonların çift kamera sistemine Meizu Note 8 serisi de dahil olmuş durumda. Telefonun arka kısmında 12 MP değerinde bir ana kamera bulunuyor. Full HD çekim yapabilme özelliğine sahip olan ana kamera, f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Sony Exmor RS sensörlerin kullanıldığı kameranın 6 elementli lenslere sahip olduğu da önemli detaylarımız arasında yer alıyor.

Arka kısımda yer alan ikinci kamera ise destekleyici kamera. Derinlik algısı için kullanılan ikinci kameranın 5 MP değerinde olduğu açıklandı. Diyafram değeri ve diğer özellikler içinse çok fazla bilgi paylaşımı yapılmadı.

Arka kısımda bu ikiliyi sunan Meizu Note 8, ön kısımda da yapay zeka ile güçlendirilmiş olan bir kamera sunuyor. Ön kamera 8 MP değerinde ve f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip. Yine yapay zeka desteğinin dışında yüz tanıma özelliği da sunuluyor. Tabii ki yüz tanıma için yazılımsal olarak destek sunuluyor.

Pil ve Diğerleri

Meizu Note 8 akıllı telefonlarında yüksek pil kapasitesi sunulmamış demek yanlış olur. Bu modelde mCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyen 3600 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Batarya dışında yeni serinin suya ve toza karşı dayanıklı olmadığını ve kutudan da Android Oreo işletim sistemiyle çıkacağını ekleyelim.

Meizu Note 8 Fiyatı Nasıl?

1 Kasım sonrasında satışa çıkacak olan Meizu Note 8 akıllı telefonlarının, fiyat kısmında oldukça uygun bir aralıkta olduğunu belirtelim. Tanıtım sırasına yapılan açıklamaya göre bu model 187 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkacak. Tabii ki bu modelin henüz ülkemizde satışı olup olmayacağını bilemiyoruz. Satış durumu konusunda yakın zamanda bilgiler paylaşacağız.