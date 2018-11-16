Meizu Ekim ayı sonunda yüksek kaliteli kamerası bulunan Meizu Note 8 akıllı telefonunu uygun fiyatı ile tanıtmıştı. Şimdi şirketin Meizu Note 8 Plus tanıtım etkinliği için hazırlıklar yaptığı açıklandı. Sızan bilgilere ayrıca göre Meizu Note 8 Plus kamera özellikleri ortaya çıktı

Meizu Note 8‘in arka paneli 12MP+5MP çift kamere modülüne sahiptir. Her iki modülün diyafram değeri f/1.9‘dur. Plus sürümü söz konusu olduğunda, arka panelinde dört lens bulunacağı görüntülendi.

Meizu M8 Note Plus’ın dört kameraya sahip olacağına dair bilgi sızan bir fotoğraf sayesinde ortaya çıktı. Kamera lenslerinin arka panelin ortasındaki kare bir blokta birleştirildiği görüntülendi.

Huawei Mate 20 Pro‘nun dörtlü kamera modülünden cesaret aldığı düşünülüyor. Resmi yayımlayan kaynak, dört kamera olduğunu kesin olarak iddia ediyor. Ayrıca Meziu şirketi, Sony IMX362’de bulunan ana sensör, geniş açılı bir modül, derinlik ölçeği ve telefoto lens gibi özelliklerin de M8 Note Plus’da kullanılacağını açıkladı. Son olarak LED flaşın karenin üzerine yerleştirileceği düşünülüyor.