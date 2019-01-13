Fiyat performans odaklı akıllı telefonlar denildiği zaman mutlaka listede bir iki modeli yer alan Meizu, son yıllarda atağa geçmiş olan Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yer alıyor. Markanın yeni seri akıllı telefonlarında sunduğu özellikler ve tasarım değişiklikleri de yine sevilmiş ve beğeni toplamayı başarmış durumda. Ülkemizde de bu durumun geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ardı ardına yeni tanıtılan modellerin ülkemiz fiyatları da açıklanıyor ve markanın ülkemizde de gördüğü ilgi artmaya devam ediyor. Kısa süre önce Meizu X8 akıllı telefonları için ülkemiz fiyatlarının açıklandığını dile getirmiştik. Şimdi ise bir başka model olan Meizu Note 8 akıllı telefonları için ülkemiz fiyatları açıklandı.

Meizu Note 8 Türkiye Fiyatı

Orta sınıfın başarılı akıllı telefonlarından biri olan Meizu Note 8 akıllı telefonları için açıklanan fiyatlarda oldukça tatmin edici. Rakiplerine göre çok daha uygun bir fiyat aralığı sunulduğunu söyleyebileceğimiz akıllı telefonların satış fiyatı 1.699 TL olarak açıklandı. 1.699 TL olarak açıklanan Türkiye fiyatlarının şu an için yaklaşık olarak 300 TL gibi bir indirimle karşımıza çıktığını da belirtelim.

İndirimsiz fiyat olarak 1.999 TL açıklaması yapılmış durumda. Meizu Note 8 akıllı telefonlarının Türkiye fiyatıyla beraber özelliklerini de bir kez daha hatırlatalım. Note serisine dahil olan geniş ekranlı akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkan Meizu Note 8, 6 inçlik ekranlarıyla beraber geliyor. Telefonun 6 inçlik ekranında Full HD+ çözünürlük değeri sunuluyor ve 18:9 ekran gövde oranı söz konusu.

Snapdragon 632 işlemcilerinin de kullanıldığı akıllı telefonun RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek kullandığını da ekleyelim. 64 GB depolama alanıyla beraber gelen 4 GB RAM bellek miktarı orta sınıf için ideal bir performans sunulmasını sağlıyor.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise çift arka kamerayla karşı karşıya kalıyoruz. 12 MP +5 MP değerinde çift arka kameranın bulunduğu Meizu Note 8 akıllı telefonlarında, 8 MP değerinde de ön kamera bulunuyor. Tüm bu özelliklerle beraber yeni serinin satış fiyatı şu an için 1.699 TL.