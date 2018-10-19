Meizu Note 8′in tanıtım etkinliği 25 Ekim tarihinde düzenlenecek. Aynı gün Xiaomi merakla beklenen Xiaomi Mi MIX 3 amiral gemisi telefonunu duyuruyor olacak. Note 8 ile Mi MIX 3 kıyaslandığında Note 8 herhangi bir rekabet sağlama olasılığı olmayan orta sınıf bir akıllı telefon olacaktır. Ancak Meizu Note 8 yeni kamera özellikleri amiral gemisi düzeyinde düşük ışıkta fotoğraf çekim deneyimi sunacağını göstermektedir.

Meizu Teknoloji Başkan Yardımcısı Li Nan, isimsiz bir Meizu akıllı telefonundan kamera örneklerini paylaştı. Meizu hayranlarına görüntülerin gelecek Meizu Note 8 yeni kamera özellikleri kullanılarak çekilip çekilmediğini tahmin etmelerini istedi. Görüntülerden birinin özellikleri iki fotoğrafı çekmek için kullanılan akıllı telefonun Meizu M1822 modeli olduğunu gösteriyor.

Meizu M1822 modelinin kamera sensörünün diyafram değeri f/1.9’dur. Görüntünün ISO değeri 100, ve pozlama süresi 1/2 saniyedir. Son raporlar bu model numarasının önümüzdeki hafta resmi tanıtım etkinliğinde duyurulacak olan Meizu Note 8 yeni kamera özellikleri olduğunu ortaya çıkardı.

Meizu Note 8 yeni kamera özellikleri düşük ışık fotoğrafçılığını açıkça ortaya koyuyor. Gece sahne çekimleri çok net, ve gökyüzünün gürültü kontrolü oldukça etkileyici görünüyor. Bulutların katmanları bile görülebiliyor. Meizu Note 8 TENAA listesi’nde 12 megapiksel+5 megapiksel dikey çift kamera ile donatıldığı açıklandı. Selfie çekimi için 8 megapiksellik bir ön kamera ile donatılmıştır.

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Meizu Note 8’in 2160×1080 piksel Full HD çözünürlük sağlayan 6 inç LCD ekrana sahip olduğu sözleniyor. Hatta 18:9 en-boy oranını sunuyor. 1,8 GHz’de çalışan bir okta çekirdekli işlemci çalıştırıyor. SoC 4GB RAM tarafından desteklenmektedir. Hızlı şarj teknolojisi ile birleştiğinde 3,500mAh batarya ile desteklenir.

Note 8 Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Dahili depolama alanı 64GB‘dir, ve harici depolama için destek taşır. Telefonun arka tarafına parmak izi okuyucusu yerleştirilmiştir.

153.64×75.56×7.95mm ölçülerinde, ve 168 gram ağırlığındadır. Siyah, Kırmızı, Mavi, ve Mor gibi renkleri bulunacaktır. 145$ olarak fiyatlandırması bekleniyor.