Meizu‘nun yeni bir Note telefonu üzerine çalıştığı iddiaları son zamanlarda gündeme gelmişti. Yeni akıllı telefonun Meizu Note 9 olarak alandırılacağı ileri sürüldü. İddia edilen Meizu Note 9’un sızdırılmış canlı bir görüntüsü ise bu gün Weibo’da ortaya çıktı.

Görüntüyü paylaşan kaynağa göre, Meizu Note 9 modelinin Mikuho olarak kodlandığını iddia ediyor. Sızan görüntü, akıllı telefonun Snapdragon 675 yonga seti tarafından desteklendiğini ve su damlası tarzında bir çentikli ekranla geleceğini onaylıyor.

Söz konusu Meizu Note 9 modelinin sızdırılmış görüntüsü, su damlasına sahip diğer Note telefonlarındaki çentiklere kıyasla daha küçük bir çentik olduğunu ortaya çıkarmakta.

Telefonun alt kısmı da dahil olmak üzere, akıllı telefon daha ince çerçevelerle donatılmıştır. Söylentilere göre, telefonun fullHD+ çözünürlüğünü destekleyen 6.3 inçlik bir ekran ile donatılacak.

Cihazın perakende kutusunda gelen Telefon Hakkında sayfası, yeni Snapdragon 6150 kod adlı Snapdragon 675 yonga setinin ile desteklendiğini garantilemiş oldu.

Meizu CEO’su Jack Wong, bu ayın başında, Meizu Note 9’un Snapdragon 6150 tarafından desteklendiğini zaten onaylamıştı.

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Akıllı telefon 4.000mAh batarya kapasitesine sahip. Aynı zamanda arkaya yerleştirilmiş çift kamera kurulumu var.

Ana kamera 48 megapiksellik Samsung ISOCELL GM1 sensör ile donatılmış olacak. Son olarak da cihazın yan tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcı özelliğine sahip olması bekleniyor.