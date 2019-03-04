Meizu Note 9 Fiyatı Sızdırıldı!

Çin’in en ünlü akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Meizu, 6 Mart’ta düzenleyeceği bir etkinlikte Meizu Note 9 modelini duyuracak. Telefonun özellikleri ve tasarımı, uzunca bir süredir sürekli sızdırıldığı için artık bir sır değil.

Ancak fiyat konusunda bir açıklama daha öncesinde yapılmamıştı. Bugün ise yayınlanan bir rapor, Note 9 modelinin başlangıç fiyatının 253 dolar olacağını ileri sürdü. Kaynağa göre 4GB RAM ve 64GB dahili depolamaya sahip standart modeli 253 dolar olacak.

Bunlara ek olarak aynı depolamaya ancak 6GB RAM‘e sahip diğer yüksek model ise 283 dolardan satışa sunulacak. Son zamanlarda yapılan bir sızıntı, Meizu’nun ayrıca Note 9 ile birlikte Meizu Note 9 Lite adlı başka bir telefonu da tanıtıcağını ileri sürmüştü.

Snapdragon 675 mobil platform, Note 9 akıllı telefonuna güç sağlarken, Note 9 Lite modelinin Snapdragon 660 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Telefonun Lite sürümü de fullHD+ su damlası çentik ile gelmesi tahmin ediliyor.

Meizu Note 9 modeli, 6.2 inçlik bir su damlası çentikli ekrana sahip olacak. 4.000 mAh batarya telefona güç veriyor. 18W mCharge hızlı şarj teknolojisi desteğiyle gelmesi bekleniyor. Arka tarafında bir parmak izi sensörüne sahip olacak.