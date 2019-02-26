Meizu Note 9 - Fotoğraf Örneği Yayınlandı!

Meizu, orta ölçekli telefon pazarınna arasına yeni telefonu Meizu Note 9 ile birlikte 6 Mart‘ta girecek. Akıllı telefonun kısa bir süre önce tanıtılan Xiaomi’nin Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro modellerine rakip olması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta tanıtılması beklenen telefonun, bugün fotoğraf örneği sızdırıldı. Meizu Note 9, çift arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Kameraları ise 48MP birincil sensör ve 5MP ikincil sensör olacak.

Tabi ki henüz şirket tarafından yayınlanan bir onay yok. Ancak telefonun Redmi Note 7 ile aynı Samsung ISOCELL GM1 sensörünü kullandığı iddia edildi.

Yukarıdaki resim, Barselona’da tamamlanmamış bir Roma Katolik kilisesi olan La Sagrada Familia‘ya ait. Meizu’nun Başkan yardımdıcısı Li Nan tarafından paylaşıldı. Süper geniş açılı bir görüntü değil, ancak Meizu Note 9 binanın çoğunu yakalamayı başarmıştır.

Yayınlanan kısıtlı bilgilere göre Note 9 modelinde, 6.2 inç FHD+ ekran var. Akıllı telefon Snapdragon 675yonga seti ve 6 GB RAM tarafından tarafından destekleniyor. Ayrıca 4.000mAh bataryaya sahip.

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Görüntünün Barcelona’dan bir noktayı yansıtması, telefonun Mobil Dünya Kongresi‘nde gizli olarak tutulduğunu düşündürmektedir. Ancak teknoloji fuarında canlı bir görüntüsünün kısa bir süre sonra paylaşılması muhtemel.