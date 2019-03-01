Meizu Note 9 Lite Canlı Görüntüsü Sızdırıldı!

Meizu, 6 Mart’ta Çin’de düzenleyeceği bir etkinlikte Meizu Note 9 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Telefonun tüm özellikleri daha önce sızdırılan TENAA listesinde ortaya çıkmıştı. Bugün ise Meizu Note 9 Lite adlı yeni bir telefonun sızdırılmış bir fotoğrafı Slash Leaks‘de görüntülendi.

Sızıntı, akıllı telefonun birkaç özelliğini ortaya çıkardı. Sızan fotoğraf, yeni tespit edilen Meizu telefonunun m1922 model numarasına sahip olduğunu gösteriyor. Bu telefonun Meizu Note 9 Lite olduğunu doğrulayan henüz doğrudan resmi bir kanıt yok.

Meizu Note 9’un model numarası m1923‘tür. Bu nedenle, m1922’nin Meizu Note 9 Lite olabileceği tahmin ediliyor. Sızdırılan görüntü, Note 9 Lite modelinin ekran tasarımını göstermiyor. Ancak bazı önemli özelliklerini gün yüzüne çıktı.

Telefonun ekranının tam boyutu bilinmiyor. 1080×2244 piksel çözünürlükte fullHD+ ekran ile donatılmıştır. Meizu Note 9 tarafından desteklenen de aynı ekran çözünürlüğüdür. Bu nedenle, Meizu Note 9 Lite’ın su damlası çentikli ekranla donatılacağı söylenebilir.

Görüntü cihazda 12.2 megapiksel kameranın varlığını onaylıyor. Bununla birlikte, arkasında tek bir kamera mı yoksa bir çift kamera kurulumuyla mı donatılacağına dair bir onay yoktur.