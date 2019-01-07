Meizu’nun Meizu Note 9 adı altında yeni amiral gemisi olan akıllı telefonu üzerinde çalıştığı bildirildi. Şimdi ise, Meizu Topluluk Forumu’ndan gelen akıllı telefonla ilgili en son bilgiler, cihazın Qualcomm’dan yeni “Snapdragon 6150” yonga seti tarafından destekleneceğini doğruladı.

Ayrıca akıllı telefonun en dikkat çekeci özelliği 48 megapiksellik birincil arka kamera sensörü ile donatılmış olacağının da ifade edilmesidir. Bu büyüklükte sensöre sahip piyasada bulunan tek telefon ise, Honor V20 modelidir. Buna ek olarak Redmi’nin 10 Ocak’ta piyasaya sürülmesi planlanan akıllı telefonunda da yer alacağı ifade ediliyor.

Snapdragon 6150, yonga setinin ticari bir adı değildir. Ancak işlemcinin, SnapDragon 670 veya Snapdragon 675 çiplerinin yükseltilmiş bir versiyonu olarak Snapdragon 680 veya 685 olabileceği tahmin edilmektedir. Raporlar Snapdragon 6150’nin 11nm işlemi kullanılarak yapılacağını ve Samsung tarafından üretilebileceğini gösteriyor.

Snapdragon 600 serisi yonga setlerinin temel özellikleri arasında, Adreno 600 serisi GPU’ya sahip bir sekiz çekirdekli işlemci olması ve FullHD+ ekran çözünürlüğünü desteklemesidir. Note 9 modelinin, bunların yanı sıra Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, USB 3.1 ve NFC desteğine sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Telefonun tam olarka ne zaman tanıtılacağına dair bir söylenti yer almasa da, yeni söylentileri çıkan telefonların genellikle birkaç ay içerisinde tanıtıldığını unutmamak gerekiyor. Şu ana kadar telefon hakkında çıkan söylentiler bunlar. Ancak kısa zaman içerisinde Meizu tarafından daha fazla bilgi gün yüzüne çıkabilir.