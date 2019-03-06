Meizu Note 9 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Meizu sonunda Meizu Note 9 orta sınıf akıllı telefonunu nihayet tanıttı. Eylül 2018’de tanıtılan Meizu X9, şirketin çentikli ekranla gelen ilk telefonudur. Yeni tanıtılan Meizu Note 9, ilk su damlası çentik ile gelen akıllı telefonu oldu.

Yeni orta sınıf akıllı telefon, Snapdragon 675 tarafından destekleniyor. Aynı zamanda biri 48 megapiksel olan çift kamera kurulumu ve hızlı şarj özellikli büyük bataryadan oluşan bazı heyecan verici özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca yaklaşık 253 dolarlık fiyatı da oldukça cazip bir başlangıç fiyatı oluyor.

Meizu Note 9 Özellikleri

Meizu Note 9, 153.11 x 74.34 x 8.65 mm boyutlarına ve metal bir gövdeye sahiptir. 6.2 inçlik su damlası çentikli IPS LCD ekran ile donatılmıştır. 19.5:9 en boy oranını ve 1080 x 2244 piksel fullHD+ çözünürlüğü destekliyor. Ekran açısından son olarak %89,23 ekran gövde oranına ev sahipliği yapmaktadır.

Vivo V15 Pro ve Redmi Note 7 Pro modellerine güç veren Snapdragon 675 yonga seti, 6GB RAM ile eşleşmiştir. Aynı zamanda 64GB ve 128GB depolama seçenekleri ile birlikte gelecek. GPU hızlandırma yoluyla optimize edilmiş oyun deneyimi için Meizu Note 9, şirketin Hyper Gaming teknolojisi ile desteklenmiştir.

4.000mAh bataryaya sahip olmasına rağmen sadece 169.7 gram ağırlığındadır. Aynı büyüklükte bir pili barındıran Redmi Note 7 Pro’dan daha hafiftir. Note 9’un büyük bataryası 18W mCharge hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

En yeni Flyme 7.2 UI ile özelleştirilmiş Android 9 Pie işletim sistemi, cihaza önceden yüklenmiş olarak geliyor. Telefonda microSD kart yuvası yok.

Öndeki küçük çentik, 20 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Bu, Meizu 16 serisinde bulunan aynı selfie kamerasıdır. Note 9’un arka paneli, dikey çift kamera kurulumu ile donatılmıştır. Birincil lens 48 megapiksel Samsung ISOCELL Bright GM1 sensörü ve 5 megapiksel bir derinlik sensörünü içeriyor.

Note 9, gece çekimi fotoğrafçılığını da destekliyor. Meizu Note 9’un diğer özellikleri arkaya monte parmak izi okuyucusu, loş koşullarda kilidini açmak için Face Unlock 3.0, 4G VoLTE, çift SIM desteği, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C ve 3.5mm kulaklık girişi var.

Meizu Note 9 Fiyatı ve Renk Seçenekleri

4 GB RAM + 64 GB depolama: 208 Dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 238 Dolar

Akıllı telefon Siyas, Koyu Sarı, Gümüş Sarısı ve Yıldızlı Mavisi renk seçeneklerinde mevcut olacak.