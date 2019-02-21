Meizu Note 9 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Meizu‘nun son telefon Note 9 modeli hakkında, bir süredir söylentiler devam ediyor. Kısa bir süre önce akıllı telefon Çin’deki 3C ve TENAA yetkililerinden gerekli onayları aldı. Bugün ise şirket, Weibo hesabında Meizu Note 9 tanıtım tarihinin 6 Mart olduğunu doğruladı.

Meizu Note 9 tanıtım posteri, akıllı telefonun özellikleri hakkında herhangi bir bilgi içermiyor. Sadece 6 Mart tanıtım tarihini doğruluyor. Zaten daha öncesinde telefonun tasarımı, TENAA’da paylaşılan görüntüde onaylanmıştı. Akıllı telefonun su damlası çentiği ile geleceği kısmen resmileşti.

Yayınlanan kısıtlı bilgilere göre Note 9 modelinde, 6.2 inç FHD+ ekran var. Akıllı telefon Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM tarafından tarafından destekleniyor. Ayrıca 4.000mAh bataryaya sahip.

Bir önceki model olan Meizu Note 8 modelindeki 18W mCharge hızlı şarj teknolojisinn de bu telefonda yer alması bekleniyor.

Android 9 Pie tabanlı Flyme UI, cihazda önceden yüklenmiş olarak gelecek. 64GB dahili depolama ile donatılmış olacak. Ancak microSD desteği bulunmuyor. Telefonun su damlası çentiği, 20 megapiksellik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

Arka panelinde ise LED destekli çift kamera kurulumu yer alıyor. Bunlar 48 megapiksel ana sensör ve 5 megapiksel ikincil sensör olacak.