Meizu Note 9 Teknik Çizimleri ve Özellikleri Sızdırıldı!

Meizu Note 9, 2019 yılında piyasaya sürülen ilk Meizu akıllı telefonu olabilir. Bugün Meizu CEO’su Jack Wong, Meizu’nun resmi forum sitesinde, akıllı telefonla ilgili en temel özellikleri paylaştı. Meizu Note 9 modelinin teknik çizimleri forumdaki kişilerce paylaşıldı. Şu ana kadar sadece söylentileri konu olduğu akıllı telefon hakkında birçok bilgi ve merak unsuru gün yüzüne çıktı. İşte akıllı telefonda sızan tüm bilgiler.

Aşağıda yer alan teknik çizimler, Meizu Note 9 modelinin, şirkete ait su damlası çentikli ekranı bulunan ilk telefon olabileceğini gösteriyor. Ekranın boyutu 6.3 inç olabilir. Aynı zamanda işletim sistemi olarak, Meizu’nun en son Flyme UI arayüzü ile birlikte Android 9 Pie tabanlı olacak.

Sızdırılan teknik çizimler, telefonun arka tasarımı hakkında her hangi bir bilgi açığa çıkarmıyor. Ancak arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip olmadığı tahmin edilmektedir. Muhtemelen yan taraflara yerleştirilmiş parmak izi sensörüne sahip olacak şekilde tasarlanmış olabilir.

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Akıllı telefon, çift kamera kurulumuna sahip olacak ve bunlardan birisi olan ana sensör, 48 megapiksellik lense ev sahipliği yapacak. Donanım olarakta, Samsung Galaxy A8s ve yeni tanıtılan Redmi Note 7 gibi akıllı telefonlarda bulunan, Samsung GM1 kamera sensörüne sahip olabilir. Kamera sensörü, enterpolasyon ile HD modunda 48 megapiksel fotoğraflar çekebildiğinden, Sony IMX586 48 megapiksel sensöründen daha düşüktür.

Meizu Note 9 modelinin Snapdragon 6150 yonga setine sahip olduğu onaylandı. Son raporlara göre Snapdragon 6150, Snapdragon 675‘in kod adıdır. Yakın geçmişte, M923Q model numarasına sahip bir Meizu telefonu, Çin’in 3C sertifikası veritabanında tespit edildi. Son olarak akıllı teleton, 4.000mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

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