Şubat ayı birçok üreticinin akıllı telefonlarını tanıtacağı bir ay olacak. Meizu‘nun da bu ay içinde Meizu Note 9 akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor. Telefonun özellikleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Ancak akıllı telefonun görüntülerini, sızdırılan haberler içermiyordu. Bugün ise Meizu Note 9’un TENAA listesi, ön ve arka görüntüleri ile güncellendi. Görüntüler, akıllı telefonun su damlası çentikli bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor.

M923Q model numarasına sahip olan Meizu Note 9, ekranda bir su damlası tarzı çentik kullanan ilk Meizu akıllı telefonu olacak. Yeni tasarım, yaklaşmakta olan orta seviye Meizu telefonun yüksek ekran/gövde oranına sahip olmasını sağlayacak.

Meizu Note 9’un arka tarafında ise, sol üst köşesinde bir LED flaş ile birlikte dikey bir çift kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun arka tarafına, yan yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu olduğunu iddia eden söylentilere son veren bir parmak izi tarayıcı da yerleştirilmiştir.

Meizu Note 9 modeli, 1080×2244 piksel FullHD+ çözünürlük sağlayan 6.2 inç ekran ile donatılmıştır. Snapdragon 675 yonga seti akıllı telefonu çalıştırıyor olacak. Bu yonga seti aynı zamanda Vivo V15 Pro ve Redmi Note 7 Pro gibi diğer yaklaşan telefonlara da güç sağlayacak.

Ayrıca bkz: Essential Phone 2 Görselleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonun yonga seti 6GB RAM ile desteklenecek. Cihaz 64GB dahili depolama alanı içerecek ve Android 9.0 Pie OS ile önceden yüklenmiş olacak.