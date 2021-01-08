Meizu Pop Pro Kulaklıkları 11 Ocak’ta Duyrulacak!

Bu haftanın başlarında, Meizu‘nun bu ay içinde aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk gerçek kablosuz kulaklıklarını piyasaya sürmeyi planladığını bildirmiştik. Şimdi şirket, bu yeni kulaklıklarının 11 Ocak 2021‘de piyasaya sürüleceğini ortaya koydu.

Bugün erken saatlerde Çinli teknoloji devi Meizu, resmi Weibo hesabında kısa bir duyuru yaptı. Bu gönderide şirket, yeni kablosuz kulaklıkların adıyla birlikte ilk ANC TWS kulaklıklarının lansman konferansının tarihini resmen açıkladı. Yaklaşan kulaklıklar Meizu Pop Pro olarak adlandırılacak.

Şirket, yakında akıllı saatler gibi diğer giyilebilir cihazları ve daha fazlasını içerecek olan tüketici elektroniği portföyünü genişletecek. Bu yeni akıllı saatlerin de 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Önceki raporumuzda, yaklaşan kulaklıkları için bir Meizu patentini ele almıştık, bu da bize nasıl görünebilecekleri hakkında bir fikir veriyor. Ne yazık ki, şirket Pop Pro ANC TWS kulaklıkları ile ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz açıklamadı.

Patentten elde edebileceğimiz kadarıyla, USB C Tipi şarj bağlantı noktasını destekleyen bir şarj kutusu ile birlikte geliyor. Hızlı şarjı destekleyip desteklemediği hala bilinmiyor ancak ön muhafazada bir pil durumu LED göstergesi ile tasarım hakkında adil bir fikir ediniyoruz. Şu anda tek yapmamız gereken lansman tarihini beklemek.