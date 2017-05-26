Galaxy Note 7‘ye ucuz ve daha az patlayıcı Çin alternatifi olarak, Meizu Pro 6 Plus‘ı inceliyoruz.

Bu günlerde Test Merkezimizin kapılarından birkaç Çinli telefon geçtiğini fark etmiş olacaksın. Oldukça basit, bunun nedeni Türkiye’de satılan akıllı telefonların tasarım ve özellikleriyle rekabet etmeleridir, ancak daha düşük fiyata geliyorlar. Meizu Pro 6 Plus, (512,99 $ / 471,75 €) fiyatlara edinilebilecek daha pahalı örneklerden biridir, ancak aynı zamanda en güçlü modellerden biridir.

Bu fiyatın, son derece cazip, inanılmaz derecede güçlü bir amiral gemisi Android telefonu olan OnePlus 3T ile paralel olduğunu düşünün (şu an OnePlus 5’in fiyatı 513 dolar seviyesindedir). Şimdi, OnePlus 3T‘nin 5.5 inç full HD ekran yerine 5.7 inç Quad-HD paneli ve iPhone 6s Plus’ı anımsatan bir tasarım olduğunu düşünün. Performans, Exynos 8890 çipi ve 4GB DDR4 RAM‘den (Galaxy S7’deki gibi aynı kurulum) ve çok iyi.

Ancak, acele etmeden önce ve Meizu Pro 6 Plus‘ı OnePlus 3T‘den satın almadan önce, farkında olmanız gereken birkaç başka husus vardır. Avrupa’dan ya da Çin’den alışveriş yaparken modellerin farklılaştığını unutmayın.

İkincisi çin malı telefon almanın riskleri. Buradaki konumuzda açıklık getirdik. Bkz: Çin malı telefonlar

Ayrıca, geçen yıl kategori lideri Galaxy S7’den bahsettiğimiz Türkiye’de satılan diğer telefonun da, 3.500 TL civarında olduğunu hatırlatalım. Rekabet edecek 3 telefon var. Galaxy S7, Meizu Pro 6 Plus ve OnePlus 3T. İncelemenin sonunda hangi telefona daha yakın olduğunuzu anlayacaksınız.

Meizu Pro 6 Plus inceleme: Tasarım

Meizu, metal birleşik tasarım (altın, burada görüldüğü gibi, gri veya gümüş renkte) ve iPhone 6s Plus kullanıcılarını tanıyacak bir beyaz ön pano ile Pro 6 Plus’ı yüksek standartta üretti. Bu, iPhone’un bir karbon kopyası değil, dikdörtgen şeklinde, öne bakan daire şeklindeki düğmesi ve diğer bazı küçük ayarlamaları içermektedir; ancak, üst ve alttaki anten hatlarına ve Designed by Meizu logosu üzerindeki benzerlikleri kolayca görebilirsiniz.

Telefon incelemelerinde arka tarafta bize ilk gelen şeylerden biri: merkezi olarak bulunan 12Mp kameranın altına oturan 10 LED flaş halkası. Kağıt üstünde iyi gibi geliyor ancak pratikte, düşük ışıklı fotoğraflarda bazı çift LED flaşlarından daha yetenekli değil.

Kamera kendisini kasadan dışarı atıyor, bu da telefonu düz bir yüzeye sallanan ve genel tasarıma zarar veren bir eksik gibi düşünülebilir. (tıpkı iphone’larda olduğu gibi)

Akıllı telefonun alt kenarında hızlı USB-C 3.1 bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi yanında tek bir hoparlör ızgarası bulunur. Sağ kenarda bir ses yükseltici ve güç düğmesi, solda ise çift SIM tepsisi bulacaksınız. Yani, her şey neredeyse bulmayı umduğunuz yerdedir.

Telefonu gerçekten kullanmaya başlayana kadar budur ve o zaman Meizu’nun iPhone’unkine benzer korkunç bir düğme düzenini uyguladığını fark edersiniz. (Kullanılabilirlik söz konusu olduğunda bu sadece iPhone-esque değişikliği değil, çünkü bulunacak uygulama tepsisi de yok.)

Meizu Pro 6 Plus, fiziksel, ya da daha sık olarak bu günlerde home, arka ve çoklu görev için kapasitif düğmeler bulmaktan ziyade tek bir merkezi tuşa sahiptir. Altın kaplama ve gömme bir tasarımla iyi görünüyor.

Geri gitmek için dokunun, ya da ana ekrana gitmek için tuşuna basın. Çoklu görev uygulamasına erişmek için ekranın alt kenarından, home düğmesinin her iki yanından yukarı doğru hızlıca kaydırın; kazayla tamamen öğrendik.

Bu home düğmesinin içine entegre edilmiş olan hızlı ve duyarlı mTouch parmak izi tarayıcısı da çok iyi çalışıyor.

Büyük bir 5.7 inç ekrana sahip bir cihaz için Meizu tek elle tutmak için çok rahattır ve sadece 158 gr aşırı derecede ağır değildir. Bu ergonomik tasarım, kenarlarında hafifçe yuvarlatılmış ince 7.3 mm kasanın yanı sıra sola ve sağa ince ekran çerçeveleri ile sağlanarak, parmağınızın ekran boyunca uzanması gereken mesafeyi azaltıyor.

Ekranın kendisi iyi ve Çinli telefonlarda gördüğümüz birkaç Quad-HD panelinden biri. Bu, ekran türünün en sevdiğimiz tür olan, keskin, canlı renkler, zengin ve doğru siyahlarla süper bir AMOLED paneldir. Parlaklık ve genel kalite Samsung’un Quad-HD telefonlarında bulabildiğiniz kadar yüksek değil, ancak arıza bulmak kesinlikle zor.

Bununla birlikte, Meizu burada herhangi bir koruyucu camın kullanılıp kullanılmadığını belirtmiyor ve Çinli bir telefon olması nedeniyle, koruyucu bir kılıfın kaynağının zorlaştığını göreceksiniz.

Samsung telefonlarıyla bir diğer benzerlik, Always-on ekranın uygulanması. Etkinleştirildiğinde (varsayılan olarak kapalı), ekrana bakarak yalnızca saat, tarih ve kalan pil kapasitesini bir bakışta görebilirsiniz. Özellik, pil gücünün az bir miktarını kullanır ve zamanı kontrol etmek için ekranı sürekli uyandırmadığınız için genel olarak kullandığınız gücü azaltır.

Elbette, pil ömrü, Pro 6 Plus ile endişelenmeniz gereken bir şey değildir çünkü 3.400mAh pilinin kullanımı iki güne kadar dayanıyor. Samsung’un rakibi gibi kablosuz şarj işlemini desteklemiyor.

Meizu Pro 6 Plus‘ın takibinde görmek istediğimiz şeylerden biri, su geçirmezlik. Maalesef bu modelde de suya dayanıklılık bulunmuyor.

Meizu Pro 6 Plus inceleme: Donanım ve Performans

Meizu Pro 6 Plus‘ın Galaxy S7 ile aynı çekirdek donanım ayarına sahip olduğunu ve bu fiyat noktasında bir telefon için gerçekten etkileyici olduğunu şimdiye kadar belirttik.

Deneylerimizdeki performansı bu iki telefondan daha düşüktü, ancak son derece yetenekli bir cihaz olduğu hala belli oluyor. İşlem düzgün ve akıcı bulundu. Gösterge skorlarının bir dakikadan diğerine dalgalanabileceğine ve kolaylıkla oyuna kazandırılabileceğine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca, OnePlus 3T, fazladan birkaç RAM kapasitesine sahiptir.

Gösterinin başında Samsung’un kendi Exynos 8890 işlemcilerinden biri, 2GHz’de dört ve 1.6GHz’de çalışan dört Cortex-A53 çekirdeğe sahip 8 çekirdekli bir çip. 128GB depolama modeli satın alırsanız (gözden geçirme modelimiz 64GB hızlı UFS 2.0 depolama birimiyle gelir, ancak microSD aracılığıyla genişletme imkânı yoktur) bu çekirdeklerin sırasıyla 2.3 ve 1.6GHz hızına sahip olduğunu göz önünde bulundurmalısınız.

Bu işlemciye entegre olan ARM Mali-T880 MP10 GPU (128GB modelinde MP12), 4GB LPDDR4 bellek ile eşleştirildi.

Karşılaştırma sonuçlarımızı aşağıdaki grafikteki Galaxy S7 ve OnePlus 3T ile karşılaştırarak görebilirsiniz.

Meizu Pro 6 Plus inceleme: Bağlantılar

Meizu Pro 6 Plus’ın yukarıda bahsedilen rakip telefonların her ikisine de sahip olduğu bir avantaj çift SIM işlemi. Bu, temelde her iki SIM de bir defada çağrı ve metin mesajları gönderip alabileceğiniz anlamına gelen ikili bekleme modunda çalışır ancak veri kullanımı için yalnızca bir tane belirtilebilir. Eğer iş, oyun ya da yurtiçi ve yurtdışı için ayrı sözleşmeleriniz varsa, bu çok yararlı olabilir.

Ancak bağlantı konusuna girerken, Meizu’nun 800MHz 4G bağlantı bantını desteklemediğini unutmamalısınız. Türkiye’de 800 MHz, 2100 MHz ve 2600 MHz olmak üzere üç tane 4G bandı var – ki bu sadece son ikisini destekliyor.

Türkiye’nin tüm önemli mobil ağlarının 800 MHz alanındaki bant genişliği var. Bu şebekelerden birine abone olursanız, 4G’ye erişemezsiniz; Farklı bir ağdaysanız, nerede olduğunuza bağlı olarak kapsama alanınız biraz daha geniş olabilir.

Akıllı telefon ayrıca Çift bantlı 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1 LE, GPS ve GLONASS ve NFC desteği ile geliyor.

Burada eksik olan şey, depolama genişletme için microSD desteği yok. Bunun yerine 64GB hafızalı modeli uygulamalarınız, medyanız ve diğer dosyalarınız için cömert bir alan sunuyor.

MTouch parmak izi tarayıcı iyi çalışıyor, ancak bir kalp atış hızı tarayıcıda da oluşturulduğu söyleniyor. Bu, uluslararası bir modelde mevcut değildir, ancak bir yazılım güncellemesi ile değişebilir. Her iki durumda da, Galaxy S7 gibi rakip telefonlarda kalp frekanslı tarayıcıların yer aldığını biliyoruz.

Meizu Pro 6 Plus inceleme: Kamera

Fotoğraf için, Meizu Pro 6 Plus, oldukça seksi, ancak 10-LED flaş halkası, altı-parçalı lens, beklediğimiz kadar iyi değil. 12Mp, f/2.0 sensör ve dört-eksenli OIS göz önüne alındığında çoğu durumda, çok güzel detay ve renk ile doğal sonuçlar elde ettik ve HDR modunun tonlamalı ve doğru etkisini beğendik.

Detayın tamamı çok iyi ancak özellikle düşük ışık koşullarında istediğimizi elde edemedik. Bu gibi durumlarda Meizu lazer otofokusuna ve PDAF’ye rağmen odaklanmada güçlük çekebilir.

Ana Kamerası Sony IMX386 fotoğraf makinesine eşlik eden hem Otomatik hem de Manuel modlara ek olarak gerçek zamanlı filtreler sunan bir uygulamadır. Ayrıca 4K veya Yavaş video çekimlerine ve altı saniyelik GIF oluşturma moduna geçebilirsiniz.

Ayrıca bkz: En iyi kameralı telefonlar

5Mp, f/2.0 selfie kamerası ve bir güzellik modu da dahil olmak üzere aynı modların birçoğuna erişmek için kamerayı çevirin.

Sırasıyla Otomatik ve HDR modlarında çekilen birkaç test görüntüsünü aşağıda görebilirsiniz.

Meizu Pro 6 Plus inceleme: Yazılım

Yazılım maalesef Meizu Pro 6 Plus’ın en azından Türkiye kullanıcıları için sakıncalarından biridir. Google Play önceden kurulmamıştır ve hiçbiri Google uygulaması değildir. Ama bazı modellerde bu uygulamalar yüklü gelebilir.

Yine de kolay bir geçici çözüm var ve biz Google servislerini olduğumuz gibi yüklemek için bir uyarı girmeniz istenmezse, Google Installer’ı ana ekrandaki Hot Apps mağazasında bulabilirsiniz. Ancak, tüm bu sürecin daha az teknik bir Android kullanıcısı için sinir bozucu olabileceğini düşünüyoruz.

Yapım ve tasarım bölümünde belirttiğimiz gibi, hem home hem de arka tuş fonksiyonlarına erişmek için tek tuşlu çalışma modu konusunda istekli değiliz ve çoklu görev menüsüne erişme yöntemi özellikle kullanıcı dostu değildir.

Uygulama kısayolları, uygulama tepsisindeki görme engellilere değil, ana ekranın her tarafına yayılmış ve Xiaomi telefonlarıyla biraz zaman geçirmiş ve bu yaklaşımı destekleyen daha rahat hissetmeye başlıyor.

Flyme OS 5.2.7 telefona önceden kurulmuş, ancak Flyme OS 6’ya yükseltme sözü veriliyor. 3D Press olarak adlandırılan, içeriği önizlemenize, kısayolları görüntülemenize veya ekrana farklı bir baskı uygulayarak bir işlem gerçekleştirmenize olanak tanıyan, ancak bir şey yapmaya çalışırken zorlanmamızı sağladığı bir özellik oluyor.

Ekranın herhangi bir yerine bir geri düğmesi olarak veya bir görev arasında geçiş yapmak için kullanılabilecek bir SmartTouch düğmesini yerleştirebilir, bildirim çubuğunu açtığınızda ana ekrana dönebilirsiniz. Ekran bunu gerektirmeyecek kadar büyük değil, ancak OS’ın bir parçası.

Ayrıca bkz: En iyi cep telefonları 2017

Meizu ayrıca, bekleme modunda hareketleri destekler; seçtiğiniz bir uygulamayı uyandırmak ve yüklemek için ekrandaki çeşitli harf veya desenleri çizebilirsiniz.

Bildirim çubuğu da biraz farklı. Wi-Fi, Bluetooth vb. Için özelleştirilebilir hızlı erişim geçişlerine ve ayrıca bir ekran parlaklık kaydırıcısına erişmek için bunu aşağı çekin.

Ayrıca Flyme OS 6.7.3’ün açık beta sürümünü Meizu Pro 6 Plus‘a indirdik ve birkaç yeni özellik bulduk. Sık kullanılanlarımızdan bazıları, yanlışlıkla silinen verileri almanızı sağlayan Time Machine‘i ve çoklu görev için yeni kilitleme, gizli ve bölünmüş görünüm denetimleri ve genişletilmiş ekran görüntüsü alma becerisi sunuyor.

Gizli modundaysanız, kişileri, uygulamaları, fotoğrafları, videoları ve dosyaları gizlice depolamanızı sağlayan yeni Gizlilik modunu da seversiniz. Bunlara, kilit ekranından farklı bir PIN kodu girerek erişilebilir.

Diğer ince ayarlarda bazı UI değişiklikleri var, Meizu Pro 6 Plus akıllı uyarılar sunan daha az önem taşıyan kullanıcıların, açılır bildirim çubuğunun sağ üst köşesindeki bir saklama kutusu simgesine konması gibi.

Ve Meizu sıfır gecikmeli kamera için yeni bir akıllı yüz güzelleştirme algoritması ile birlikte bazı multimedya kontrollerini ve ayrıca video için Galeri uygulamasındaki yeni düzenleme araçlarını değiştirdi.

Özet

Flyme OS 5’i kutudan çıkarmaya çalışan iyi yapılandırılmış Meizu Pro 6 Plus, ciddiyetle iyi bir performans, canlı ve yüksek çözünürlüklü bir ekran ve makul bir kamera ile harika bir Android telefon. Ne yazık ki, Türkiye’nin amiral gemilerinden daha ucuz olmasına rağmen, 399 dolardan Galaxy S7 ve OnePlus 3T ile düzgün bir şekilde rekabet etmek çok zor. Ayrıca Flyme OS’ye aşık değiliz.