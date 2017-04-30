Meizu Pro 7 Hangi İşlemci İle Gelecek?

Bu yıl Meizu iki basın toplantısı düzenledi. Ve Meizu Başkan Yardımcısı, Li Nan bir zamanlar Helio P10 işlemcisi hakkında şikayetçi ve Helio P10 işlemcisi kullanan bir akıllı telefonu piyasaya çıkarırlarsa, Meizu için çok kötü olacağını belirtti. Meizu Meilan E2 Helio P20 işlemcisini kullanmaya başladı. Peki ya Meizu Pro 7?

Mediatek ve Meizu iyi ortaklar ve bu sene Meizu akıllı telefonlarının çoğunda Mediatek işlemcileri yine kullanacaktır. Çünkü Meizu Pro 7 veya Meizu MX7 Snapdragon işlemci kullanırsa Xiaomi bile Qualcomm’un işlemcilerinin tedariği konusunda sorun yaşıyorsa; Meizu, Snapdragon 835‘ün seri üretimini amiral gemisi akıllı telefon Meizu Pro 7’de kullanmak için beklemek zorunda. Qualcomm Snapdragon 660 işlemcisini yakında piyasaya sürdüğü için OPPO ve VIVO‘da kullanılacak. Bu üç üreticinin hisseleri göz önüne alındığında, Meizu nihayetinde Meizu Pro 7’de Helio X30 işlemci kullanabilir.

Aslında, Çin’in iki ünlü markası olan OPPO ve Vivo’nun Mediatek yonga setlerinden kurtulma eğiliminde olmaları ve Qualcomm ile iş birliği yapmaları nedeniyle, Mediatek satışlarının büyük ölçüde Meizu’ya bağlı olacağı için, Mediatek satışları bu yıl iç şehirlerde büyük oranda düşecek.

Sizce, Meizu Pro 7‘de Snadpragon 835 veya Helio X30 işlemci mi kullanacak?