Meizu Pro 7 ikinci ekranı renkli LCD olacak

Meizu kesinlikle bir sonraki “Pro” serisi sürümü için büyük bir şeyler yapıyor. Ve çoğu sızıntı, bu ayın sonunda bir Pro 7 ve Pro 7 Plus cep telefonu modellerinin duyurusunu ima ediyor. Ayrıca, akıllı telefon çiftinin en önemli özelliğinin arka panelde ikili kamera ayarının altında yer alan küçük bir ikinci ekran olacağından oldukça eminiz.

Bugün ekranı ayrıntılı olarak sergileyen Weibo‘da birkaç yeni fotoğraf ortaya çıktı. Bunlardan biri çalışıyor ve renk gösteriyor, yani LCD birimi. Daha önceki raporlar, e-ink modülüne işaret ettiğinden, küçük bir bilgi ile uyarılara ve diğer widgetlere uygun ve pile verimli erişim sağlayan bu detay, oldukça tuhaf bir gelişmedir.

Görünüşe göre Meizu’nun ikinci ekran için daha iddialı planları var. Sızdırılan fotoğraflardan birinde Pac-Man tarzı bir oyun yayınlanıyor. Bir LCD ekran kesinlikle daha fazla işlevselliği (daha sonra vizör olarak kullanırken arkaya monte edilmiş kamera ile kendini çekiyor) açtıysa da, pilden daha fazla zorlanıp etkilenmeyeceğini henüz göremiyoruz.

Sızıntıda ayrıca Meizu Pro 7 renk seçeneği de sunuyor. Meizu Pro 7 hakkındaki diğer özelliklere gelince, söylentiler normal Pro 7’de 5.2 inç, 1080p ana ekran ve Pro 7 Plus’da 5.5 inç veya daha büyük bir ana ekrana işaret ediyor gibi görünüyor.

Bir MediaTek Helio X30 yonga seti muhtemelen tercih edilecek. Hafıza ile ilgili hala bir detay yok. Arkadaki çift kamera kurulumunun Sony’den iki adet 12 MP sensörü (IMX386 ve IMX286) olduğu söyleniyor. 16 MP’lik bir selfie kamerası ve 3,5 mm kulaklık seti jakı mevcut olacak.

Fiyatlandırma Pro 7 için 409 $, daha yüksek kapasiteli modelde 482 $, Meizu Pro 7 Plus’ın ise 555 $’dan başlayan fiyatlara sahip olması bekleniyor.