Meizu Pro 7 ilk canlı görüntüsü yayınlandı

Bir kaç gün önce bazı prototipleri gördük ve daha sonra Meizu Pro 7‘nin arkasındaki ikinci bir ekrana sahip bir fotoğraf gördük. Şimdi birkaç resim bize cihazın en iyi ve canlı görünümünü sunuyor.

Fotoğraflar bize Meizu Pro 7‘nin genel tasarımını gösteriyor. Ön tarafında bir kamera ve yumuşak bir beyaz ön panel var, şaşırtıcı bir şey yok. Ev düğmesi parmak izi tarayıcısı olarak kullanılıyor.

Arka kısımda, kamera modülü soldaki ikincil ekranın üzerinde konumlandırılmıştır. İkinci ekranda ikili LED flaş ve ikili kameralar görüyoruz. Anten bandları arka panelin eğriliğini takip ediyor ve Meizu logosu köşede yer almış.

Telefonun özelliklerini buradan okuyabilirsiniz.