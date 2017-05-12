Meizu Pro 7 Özellikleri Belli Oldu

Şu ana kadar Meizu Pro 7 hakkında pek konuşma yapılmadı, ancak yakında değişebilir. Teknik özellikleri şimdiden sızdı bile.

GizChina.it’teki insanlar, bazı ilginç özellikler çıkarmak için bazı kaynak kodları elde etmeyi ve çıkarmayı başardılar. Bunlar 6 Çekirdekli Helio X30 yonga setini ve arkasında çift kamera olacağını kanıtlayabilecek olanları içeriyor.

Kaynak kodu, Sony IMX386 (12MP), Sony IMX286 (12MP) modüllerinin yanı sıra bir Samsung S5K368 (16MP önden bakan kamera) listeler. Ayrıca ikili bir ekranın söylentisi var, ancak bunun ne işe yarayacağına dair hiçbir fikrimiz yok.

Koddaki ilginç bilgilerin tümü. Meizu Pro 7‘nin geri kalan kısımları bu noktada ana özelliklerin bir parçası. 3D Touch teknolojisi, 6GB RAM ile 5.2 “ekrana sahip olmasını bekliyoruz ve kesinlikle Android 6.0 veya 7.0 üzerinde Meizu’nun Flyme OS arayüzü ile çalışacak.