Meizu Pro 7 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasında sessiz sedasız ilerleyen markalardan biri olan Meizu her ne kadar diğer markalar kadar öne çıkmasa da markanın akıllı telefonlarında uygun fiyat aralığı sunması ve fiyat performans dengesini çok iyi yansıtması ile beraber Meizu serileri de epey bir tercih ediliyor. Zaten sürekli olarak yeni bir seri ile beraber karşı karşıya kalıyoruz. Bu noktada markanın son modellerinden birisi de Meizu Pro 7 serisi.

Meizu Pro 7 Tüm Özellikleri

Bu kez üst düzey özelliklere sahip olan ve bir akıllı telefondan hemen hemen beklenen her şeyi verecek olan Meizu Pro 7 serisi ile beraber geleceği bilinen markanın yeni telefonunun ortaya çıkan özellikleri ise oldukça iddialı. Peki bakalım ilk iddia edilen özellikler neler?

En Sağlam Telefon Mu Olacak?

Tasarım olarak dairesel kenarları ile dikkat çeken modelin oldukça şık bir seri olacağını görebiliyoruz. Sadece şık bir seri olması değil bunun yanında Meizu Pro 7 serisini öne çıkaracak olan telefonda kullanılacak olan malzeme. İddialara göre Meizu Pro 7 telefonunun titanyum malzemesinden yani dünyanın en dayanıklı hammaddelerinden birinden yapıldığı da belirtiliyor.

Yani metal ve çelik kasalı telefonlar bir kenara dursun Meizu Pro 7 serisinin eğer iddialar gerçekse en sağlam akıllı telefon unvanına da aday olabileceği düşünülüyor. Tabi akıllı telefonun tamamen titanyum kasadan mı yoksa sadece arka kapağının mı titanyum olacağı da merak konusu.

Teknik Özellikler Nasıl?

Sadece tasarımı ile değil Meizu Pro 7 teknik özellikleriyle de oldukça iddialı bir telefon olacak. Hatta bu özellikler doğruysa modelin Samsung Galaxy S8 ve Apple iPhone 8 gibi akıllı telefonları bile geride bıraka bileceği düşünülüyor. Serinin ilk olarak ekran özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. İddialara göre seride 5.7 inç ekran boyutu göreceğiz. Oldukça geniş bir ekran sunacak olan modeli öne çıkaran ise kesinlikle ekran çözünürlüğü.

Ekran çözünürlüğü konusunda Meizu Pro 7 serisinin 4K olacağı iddiası var. Akıllı telefonlarda çık sık görmediğini 4K görüntü desteği 5.7 inç ekran boyutunda muazzam bir görüntü kalitesi elde edilmesini de sağlayacak. Sadece çözünürlük olarak değil Always On Display ekran özelliğiyle de öne çıkacak olan modelin piksel yoğunluk değeri de aslında ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. 4K çözünürlük değeri ile beraber ekran piksel oranı tam 1166 PPI değerinde. Yani daha önce görmediğimiz bir görüntü kalitesinden bahsediyoruz.

İşlemci Ve Ram Modeli Nasıl?

Ekran özelliklerinden sonra gelelim telefonun beklenen teknik özelliklerine. Teknik özellikler konusunda modelin MediaTek Helio X30 serisi işlemcilerle beraber geleceği de düşünülüyor. Bu işlemcilerin Sanapdragon serisine ne kadar başa çıkacağı da merak konusu. Ram konusunda ise işlemcilere ek olarak iki farklı model bulunacağı da belirtiliyor. Bir modelde 6 GB Ram miktarı ve 128 GB depolama alanı sunulacağı bunun dışında bir diğer modelinde 4 GB Ram miktarı ve 64 GB depolama alanı sunulacağı da düşünülüyor.

12 MP kameraya sahip olacağı düşünülen telefonun gece çekim modu için ise özel bir bölümü olacağının ve bu bölümde de toplamda 10 adet LED Flaş sistemi yer alacağı haliyle serinin kamera konusunda da ekstra birçok özellik sunacağı da belirtiliyor. Tüm bu özelliklerine ek olarak Android Nougat serisi işletim sistemi ile beraber çıkış yapacağı da düşünülen akıllı telefonların en iddialı modellerden biri olacağı da kesin.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda Meizu Pro 7 serisi hakkında henüz bir açıklama yok. Fakat fiyat konusunda 552 dolar üst model fiyatı, 520 dolar ise alt model olan 4 GB Ram serisi modelinin fiyatı olacağı iddiası var. Fakat yine de kesin bir açıklama yapılmadı ve sadece bunlar iddia.