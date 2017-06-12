The Meizu Pro 7 özellikleri ve görüntüsü sızdırıldı!

Çinli şirketler, telefon pazarında on yıldan daha az bir süredir, çoğu ülkenin kendi pazarında marka yapmak için kullandıkları bir oyuncudur. Meizu en büyük oyunculardan biri. Geçtiğimiz haftalardan birkaç sızıntı, şirketin yeni amiral gemisi Meizu Pro 7‘nin benzersiz bir özellik taşıdığını düşündürüyor. Arkada bulunan ikinci ekran.

Geçmişte arkadan monte edilmiş ikincil ekranları gördüğümüz halde (bkz. Yotaphone), hiçbir üretici böyle bir tuhaf yere daha önce ekran koymadı. Bu resimlere bakarak, ekranın dokunmatik çeşitliliğinin olup olmayacağı ve e-mürekkep teknolojisini kullanıp kullanmayacağı belli olmaz. Cihazın resmi olarak gösterildiği iddiaların hepsi ‘evet’ cevabını önermiş gibi görünüyor, ancak bir çalışma biriminin gerçek bir fotoğrafını görene kadar konuyla ilgili yargılamaya devam edeceğiz.

Görüntünün tam olarak ne için kullanılacağı sorusuna gelince, resimler bize bir fikir verir.

Meizu Pro 7’nin özellikleri konusunda, işler biraz net olmasa da Samsung’un Exynos 8890 ve MediaTek‘in helyum P30‘u yonga setleri olarak kullanacağı söyleniyor. Ayrıca, yukarıdaki resimlerden biri kavisli bir ekrana sahip bir modeli gösterirken, tüm resimler telefonun ikinci ekranın üzerinde bir arkadan monte çift kamera modülüne sahip olduğunu göstermektedir.

Her durumda, sızıntılar somut bir kanıt olarak alınmamalıdır, bu nedenle bunları aklınızın bir ucunda tutmaya özen gösterin. En azından şimdilik.