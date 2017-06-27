Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus özellikleri ve fiyatı

Meizu’nun Pro 7 modeli 26 Temmuz’da düzenlenecek bir organizasyonda resmi olarak duyurulması bekleniyordu. Şimdi ise Çin kaynaklı yeni bir sızıntıya göre daha büyük, daha üst sınıf olan Pro 7 Plus ile sahneye çıkacağı söyleniyor. Ardından iki telefonun 4 Ağustos’ta raflarda yerini alması bekleniyor.

Pro 7 modelleri için birinci ayırt edici özellik, canlı görüntülerde zaten gördüğümüz arka e-ink ekranı olacak. Bildirildiğine göre, Meizu Pro 7, MediaTek’in Helio X30 yonga setiyle güçlendirilecek ve 5.2 inç 1080p dokunmatik ekrana sahip olacak. Ayrıca bkz: Meizu Pro 7 görüntüleri sızdı

Arka tarafda, Sony tarafından üretilen iki adet 12 MP sensör (IMX386 ve IMX286) olan bir çift kamera kurulumu var. 16 MP’lik bir ön kamerası ve 3.5 mm kulaklık jakı bulunuyor.

Ne yazık ki, Pro 7 Plus’ın masaya hangi ayrıntıları getireceği belli değil, ancak Pro 7’e kıyasla en az 5.5″ boyutta bir ekranın yanı sıra genel olarak daha iyi bir ekrana sahip olmasını bekliyor.

Fiyatlandırma açısından Pro 7, 2,799 CNY’de (güncel döviz kurlarında 409 $ veya 365 €) başlayacak ve satın aldığınız hafıza miktarına bağlı olarak 3.299 CNY’ye (482 $, 431 €) yükselecektir. Pro 7 Plus fiyatı ise 555 $ gibi bir başlangıç fiyatına sahip olacak.