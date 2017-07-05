Meizu Pro 7’nin 2. ekranı artık LCD

Arkada ikinci bir ekran olan ve yaklaşmakta olan Meizu Pro 7‘nin çok sayıda sızıntısını gördük. En sonuncusu ise ön yüzü kopyalayan ve arka ekranı gösteren canlı görüntülerden oluşuyor. Yani tam arayüzü görüntüleyebilir.

Resimler iki gün önceki sızıntıyla örtüşüyor. Panel renkli LCD’dir, bu, bildirim okumasından kamera vizörüne kadar her şey için kullanıldığı anlamına gelir.

Çift kamera Meizu için tek yenilik değil. Telefonun, MediaTek’in en yeni ve en hızlı yonga seti olan Helio X30 ile bir ilk olması bekleniyor.